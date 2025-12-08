Pese a hechos violentos, ciudadanía busca espacios recreativos, dice Secretario del Ayuntamiento de Culiacán

Pese al homicidio registrado frente al Ayuntamiento de Culiacán el pasado viernes, el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos destacó que la ciudadanía continúa acudiendo a espacios recreativos y actividades públicas durante la temporada decembrina.

Recordó que el viernes 5 de diciembre se inauguró la Verbena y que, durante el fin de semana, se registraron más de 18 mil asistentes.

Agregó que el desfile navideño también reunió a miles de familias y que el encendido de luces en el Jardín Botánico reportó una afluencia cuatro veces mayor en comparación con el año pasado.

“¿Qué nos habla de eso? Pues de alguna manera la ciudadanía está pues en la búsqueda también de estos espacios recreativos, acudiendo de manera familiar y nosotros dando seguimiento y cubriendo con estos mecanismos para ello”, comentó.

Al cuestionarlo sobre si la población se está acostumbrando a vivir entre hechos de violencia, Peñuelas Castellanos respondió que los eventos públicos recientes, como los 10 días de la Feria Ganadera, la Verbena y las actividades navideñas, se han desarrollado sin incidentes y con saldo blanco, lo que muestra que continúan realizándose en condiciones de convivencia familiar.

“Efectivamente están acudiendo estos espacios recreativos, de manera familiar, de manera en este caso armoniosa, en el caso de la feria tampoco se tuvo ningún incidente y hasta ahorita la Verbena también va transcurriendo en buenos términos y con saldo blanco, sin ninguna situación que lamentar”, respondió.

Alrededor de las 17:30 horas del pasado viernes 5 de diciembre, un hombre que conducía un tráiler de paquetería fue asesinado a balazos por civiles armados frente al Ayuntamiento de Culiacán.

Según reportes preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al conductor cuando circulaba por la Avenida Álvaro Obregón.

Tras el ataque, la víctima perdió el control de la unidad de transporte y terminó impactado contra una fuente de agua que se encuentra afuera del Palacio Municipal.

Durante el peritaje del homicidio fue localizado un vehículo Jeep Mojave en la caja del tráiler.