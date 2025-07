$!Pese a ingresar más dinero de lo presupuestado, la UAS cerró 2024 con préstamo para pagar quincenas

CULIACÁN._ Aunque ingresó más dinero de lo presupuestado en 2024, a la Universidad Autónoma de Sinaloa no le alcanzó el recurso y cerró ese año con un préstamo de 480 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado para pagar las quincenas de diciembre y el aguinaldo a sus trabajadores.

Los ingresos totales de la UAS rebasaron todas las estimaciones de sus presupuestos anuales. Para 2024, el Consejo Universitario proyectó ingresos por 7 mil 680 millones 92 mil pesos; y en el Presupuesto Anual del Estado de Sinaloa aprobado por el Congreso, la proyección alcanzó los 8 mil 824 millones 478 mil pesos.

Pero lo que también escaló fueron los gastos, ya que el dictamen detalla que la institución ejerció 10 mil 361 millones 885 mil pesos en el año. Es decir, la universidad cerró el año con un déficit de 762 millones 203 mil pesos.

La propia UAS estimó operar en pérdidas durante 2024, pues en el Presupueso Anual aprobado por su Consejo Universitario en octubre de 2023 se previeron gastos por 10 mil 443 millones de pesos.

La institución recibió más de lo proyectado y gastó menos de lo esperado, y aún así no le alcanzó.

La mayor parte de ese gasto se fue al rubro de servicios personales, con 8 mil 37 millones 618 mil pesos. Dentro de esto, está el pago de sueldos al personal permanente, que escaló a 2 mil 441 millones 605 mil pesos, más otros mil 618 millones 733 mil pesos para “otras remuneraciones adicionales y especiales”.

Junto a ello, la UAS ejerció 751 millones 421 mil pesos al pago de seguridad social de sus trabajadores; 54 millones 157 mil pesos en estímulos, y 29 millones 938 mil pesos para el personal transitorio.

Pero a lo que más recurso le destinó la universidad fue a las prestaciones sociales y económicas, apartado que representó un desembolso de 3 mil 141 millones 764 mil pesos.



Ingreso a la baja y gasto en ascenso

Incluso cuando superó sus estimaciones anuales, el ingreso de 9 mil 599 millones de pesos a la UAS supuso una reducción respecto a 2023, cuando percibieron 9 mil 883 millones.

Esta disminución obedeció a la baja de recurso del subsidio estatal, que en 2023 alcanzó los 4 mil 43 millones 470 mil pesos.

En contraste con sus percepciones, los gastos de la institución aumentaron, sobre todo en los gastos de nómina y en los servicios generales, que son los requeridos para su operación.

Los servicios personales incrementaron de 7 mil 351 millones de pesos en 2023 hasta los 8 mil 37 millones en 2024. En este capítulo de sus gastos hubo un reacomodo, pues aunque bajaron los pagos de sueldo a personal permanente y las “otras remuneraciones especiales y adicionales”, las prestaciones sociales y económicas se dispararon de 721 millones 174 mil pesos hasta 3 mil 141 millones.

Dentro del informe emitido por el despacho contable, también destaca que en el rubro de los servicios generales la casa de estudios incrementó sus gastos en más de 800 millones de pesos.

Los gastos se mantuvieron similares en todo lo relacionado con servicios de arrendamiento, mantenimiento, traslado, comunicación social o servicios oficiales, e incluso redujeron el gasto en los servicios básicos.

Lo que presentó un repunte fue el apartado de “otros servicios generales”, que no se clarifica su uso, y los cuales pasaron de 432 millones de pesos gastados en 2023, a los mil 041 millones de pesos ejercidos durante 2024.



Los precarios cierres

Un año más, la casa de estudios estuvo envuelta en problemas para cubrir el pago de las quincenas y aguinaldos a sus trabajadores, puesto que no tuvieron recursos para ello y recurrieron a un préstamo de 480 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.

La situación provocó que la UAS iniciara el 2025 arrastrando dificultades para pagar las quincenas de enero, para lo cual también necesitaron del Estado.

“Iniciamos enero sin nada, cero pesos, estamos esperando que llegue, y esta semana prácticamente es eso, esperando que llegue el convenio para que sea firmado por la autoridad estatal, la Universidad y enviarlo a la Federación que es la única manera de que puedan empezar a fluir los recursos del presupuesto de 2025, en tanto eso no se dé no hay dinero que podamos disponer”, declaró el Rector Jesús Madueña Molina el 7 de enero para Radio UAS.

“Tuve comunicación con el señor Gobernador y me decía que el día de mañana (8 de enero) nos veíamos y el planteamiento va a ser ahí ver cómo vamos hacerle para pagar la primera quincena, porque los recursos del Convenio Financiero llegarán después del día 15”, dijo.

El mismo 8 de enero, en una visita al Congreso del Estado, el Rector reconoció que la UAS ha hecho compras de productos a precios por encima de lo que hay en el mercado, pero que lo hacen porque solo así pueden adquirir.

“Sí, pero ya lo de los proveedores nosotros siempre hemos tenido ese compromiso por parte de ellos, de que pues nos aguantan. Desgraciadamente nos critican porque dicen que compramos más caro de lo que es precio mercado, pues sí, sí compramos más caro, pero si usted me va a fiar para pagar en dos años, no me va a fiar a precio de ese momento”, admitió Madueña Molina.

“Pero es la única manera que tiene la universidad para poder operar en los municipios”.



El déficit alcanzó a julio

Durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 17 de julio de 2025, el Rector Madueña Molina anunció que la UAS no podrá pagar la prima vacacional a sus empleados, porque no alcanza el recurso.

En ese sentido, detalló que solo había presupuesto para cubrir la prestación a los trabajadores activos, y reducido al 40 por ciento.

Ante esta complicación, el funcionario invitó a la comunidad universitaria a analizar su situación contractual, con vistas a poder hacer modificaciones que beneficien a las finanzas de la universidad.

“Decirles que estamos trabajando muy fuertemente en este tema, no de ahorita, ustedes saben que desde el mes de enero hemos dicho que la situación que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa financieramente hablando es muy complicada dado el cierre que tuvimos en el mes de diciembre”, manifestó el Rector.

“Yo lo he venido repitiendo en cada reunión que tenemos que la situación está complicada que tenemos nosotros que revisar nuestra situación interna contractualmente hablando (...) yo le agradezco mucho a los dos sindicatos, por ser solidarios con la institución por ser solidarios con nuestra Alma Mater y por ser solidarios con la institución que les da educación a miles de sinaloenses y de otros estados de la República”.