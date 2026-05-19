Pese a inseguridad, sigue interés de inversión en Culiacán, asegura Sedecom

A pesar del contexto de inseguridad, en Culiacán continúa existiendo interés de inversión por parte de empresas y negocios que buscan establecerse en el Municipio, aseguró la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

Indicó que la dependencia mantiene acercamientos constantes con inversionistas, principalmente relacionados con giros comerciales y de servicios.

“Sí hay, claro, por supuesto (que hay interés de inversionistas), nosotros en la Secretaría atendemos casi a diario este tipo de giros de tienda y de autoservicios”, comentó.

Tostado Noriega detalló que además de cadenas comerciales, también existe interés por parte de cafeterías, restaurantes y empresas del ramo alimentario.

Entre los proyectos mencionó una planta de producción de alimentos que busca instalarse en el sector de La Primavera, al sur de la ciudad.

“Del sector servicios, también cafeterías, restaurantes, una planta incluso aquí en la zona de La Primavera, de producción de alimentos es importante también, entonces, por supuesto que sí ha habido interés”.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron luego de que el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa reportara que Culiacán fue el municipio con la mayor pérdida de empleo formal en el Estado durante el primer trimestre de 2026, al registrar 7 mil 731 puestos de trabajo menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sobre este escenario, Tostado Noriega reconoció previamente que sectores como servicios y construcción han sido de los más afectados por la crisis de violencia que atraviesa la capital sinaloense.

Asimismo, atribuyó parte de la caída del empleo a factores de inseguridad y a condiciones económicas nacionales que también han impactado la actividad productiva.

No obstante, sostuvo que el interés de nuevas inversiones refleja que Culiacán continúa siendo un mercado atractivo para distintos sectores económicos, pese al panorama adverso.