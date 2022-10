Pese a investigación de la Fiscalía por contrato de camiones de basura, Gobierno de Culiacán comprará 20 unidades más

El Gobierno de Culiacán lanzó una licitación pública para la compra de 20 unidades de camiones recolectores y compactadores de basura, para que sean operados por la Dirección General de Servicios Públicos.

La licitación pública CLN-LCP/09/2022 señala que los camiones recolectores de basura deberán tener una capacidad de carga de 9 toneladas. El fallo del proceso de licitación deberá publicarse el próximo 31 de octubre, de acuerdo al documento.

Esta es la segunda compra de camiones recolectores de basura que realiza el Ayuntamiento, pues en abril se gastaron 23 millones 170 mil pesos por la compra de 10 camiones recolectores de basura.

Esta compra de 20 unidades se realiza en paralelo a un proceso de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado por un contrato de arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura, celebrado por el desaforado Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

En el contrato de arrendamiento, que continúa vigente, la Fiscalía determinó que podrían existir irregularidades pues este fue aprobado en medio de la pandemia de Covid-19 y por adjudicación directa.



EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR $117 MILLONES

El 11 de septiembre de 2020, el Cabildo de Culiacán aprobó en una sesión virtual la contratación de la empresa Grupo Kétzer por 30 meses para la renta de 40 camiones recolectores de basura. Esta contratación se realizó sin licitación de por medio.

La sesión de Cabildo se realizó de manera virtual, pues la pandemia de coronavirus se encontraba en etapa de contingencia y limitaba las actividades presenciales.

El contrato se firmó con Grupo Kétzer, y en este se obliga al Ayuntamiento de Culiacán a pagar de manera mensual un total de 3 millones 920 mil pesos por un total de 30 meses.

A octubre de 2022 se han cumplido 25 meses desde que se celebró el contrato, y por ende se han erogado 98 millones de pesos en el arrendamiento de los camiones de basura.



LA INVESTIGACIÓN DE LA FGE

Después de una denuncia ciudadana, la Fiscalía General del Estado comenzó un proceso judicial contra el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pues este lideraba el comité de adquisiciones al momento de realizar el contrato.

La ex Tesorera Issel Guillermina Soto González; el ex Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan; el ex Oficial Mayor, Alejandro Amezquita Villaseñor, el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcantar Kondo, y las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González, son las personas involucradas en el caso, pues pertenecían al comité de adquisiciones.

Debido a esto, Estrada Ferreiro fue desaforado por el Congreso local para ser sujeto a proceso.

El 12 de octubre se retomó la audiencia inicial en la que se determinó un lapso de seis días para que el Juez de control determine si vincular a proceso a los sujetos señalados, o desechar el caso presentado por la Fiscalía.