$!Pese a la ola violenta, Sinaloa recibe a miles durante Semana Santa 2026

El turismo nacional llegó a Sinaloa y se unió al local que salió de sus casas para disfrutar de los atractivos en estas vacaciones de Semana Santa 2026. Las playas, los balnearios y los demás centros recreativos de Sinaloa tuvieron gran afluencia, pese a la ola de violencia, aunque fue notorio algunos espacios que otros años se llenaban de turistas. Las carreteras hacia Altata y Mazatlán se vieron con buena afluencia de visitantes, el trayecto se hizo a vuelta de rueda.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que se han cumplido las expectativas de ocupación en los municipios sinaloenses, que se han visto abarrotados por visitantes nacionales e internacionales. “Estamos muy contentos por haber cumplido la expectativa de ocupación hotelera que teníamos en el estado para esta Semana Santa, que era del 81 por ciento y en Mazatlán, del 84 por ciento, que ya alcanzamos, así como el 100 por ciento en Altata”, afirmó.

Con más de 2.6 millones de visitantes esperados en todo el estado durante esta temporada vacacional, destinos como Mazatlán, Las Glorias, Bellavista, Altata, Maviri, Celestino, se posicionan entre los puntos de mayor concentración turística. “Estamos satisfechos y vamos a seguir invitando a turistas nacionales e internacionales a que se vengan a Sinaloa, todavía nos falta este fin de semana santo y Semana de Pascua. En todos nuestros destinos nos está yendo muy bien en cuanto a la afluencia de visitantes”, expresó.

El puerto de Mazatlán lidera la actividad turística en esta Semana Santa, donde el Malecón y zonas como la Isla de la Piedra, Pinitos, Olas Altas, Zona Dorada y Playa Brujas presentan una densa presencia de bañistas; así como Bellavista, Las Glorias y Boca del Río en Guasave; Maviri, en Topolobampo; Altata, en Navolato; Celestino, en Elota y Las Cabras, en Escuinapa. Además de los Pueblos Mágicos El Fuerte y Mocorito, que estos días santos reportan un 87 por ciento de ocupación hotelera. Y este fin de semana también se tiene el programa Enamórate de Sinaloa, saliendo de Mazatlán y Culiacán a Cosalá Pueblo Mágico.

En la sindicatura de Imala, en Culiacán, los restauranteros reportaron una buena afluencia de visitantes, lo que ha permitido una recuperación en sus ventas. También el balneario de la sindicatura registró un incremento de entre 300 y 400 por ciento en la afluencia de visitantes respecto al año pasado, informó su encargado, Esmeregildo Félix.

“Todo esto gracias al respaldo decidido de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, quien ha demostrado un apoyo extraordinario en materia de promoción turística. Su visión estratégica, así como su permanente gestión e impulso al desarrollo del sector, han sido fundamentales para fortalecer la proyección de nuestro estado como un destino competitivo a nivel nacional e internacional”, puntualizó.

Mazatlán reporta gran afluencia Mazatlán registró el pasado sábado 4 de abril una de las mayores afluencias del periodo vacacional, al concentrar a más de 94 mil personas en sus principales espacios turísticos. La Alcaldesa Estrella Palacios informó que la presencia de visitantes se hizo notar a lo largo del puerto, donde 84 mil 400 personas disfrutaron de las playas, mientras que la zona de las letras en Avenida del Mar reunió a más de 10 mil asistentes durante la noche, consolidándose como uno de los puntos de mayor concurrencia durante la jornada.