Pese a lluvias en Sinaloa SEPyC mantiene clases; asistencia queda a criterio de las familias

A pesar de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este lunes en Culiacán y otros municipios de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que no se contempla la suspensión generalizada de clases.

A través de un mensaje difundido por el área de comunicación de la dependencia, se precisó que las actividades escolares continúan de manera regular; sin embargo, la asistencia de los estudiantes quedará a consideración de madres, padres y tutores.

“La asistencia a las aulas queda a consideración de cada familia, quienes tienen la facultad de decidir si llevan o no a sus hijos a clases, priorizando siempre su seguridad y bienestar”, señaló la dependencia.

La SEPyC indicó que mantiene seguimiento a las condiciones meteorológicas y a los reportes de Protección Civil, por lo que cualquier modificación en la operación de los planteles será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Las lluvias registradas durante las primeras horas de este lunes provocaron encharcamientos en algunas vialidades y complicaciones en la movilidad de distintos sectores de la capital sinaloense, en lo que podría representar el primer episodio de precipitaciones generalizadas de consideración de la temporada.