Pese a los esfuerzos, Altata apenas recupera entre 30 y 35% de lo ganado en 2024, estima el EMUN

Aunque esperaban más, la recuperación en Altata, Navolato, apenas se estima entre el 30 y 35 por ciento con respecto al año anterior, y la proyección es que tendrá un cierre difícil por la baja afluencia de visitantes, señaló Jorge Quevedo Beltrán.

El presidente de Empresarios Unidos por Navolato lamentó que por las condiciones actuales solo vislumbran que haya una recuperación del 10 por ciento para el fin de año.

“No estamos alcanzando lo deseado respecto al periodo pasado, apenas llegamos a recuperar de un 30 a 35 por ciento de lo que nosotros hubiésemos querido”, dijo Quevedo Beltrán.

Se informó que para diciembre se prevé poco movimiento en la economía y bajas expectativas para Altata, ya que en años pasados tuvieron, en condiciones normales, un flujo elevado de gente y para este cierre de año las personas decidieron no venir a Sinaloa.

“Esperemos recuperar por lo menos un 10 por ciento más de lo que nosotros consideramos que pudiera estimarse para aguantar el cierre de año”, dijo.

También habló con preocupación de un estancamiento arriba del 50 por ciento, con respecto al año pasado, en materia del consumo del área de comercio de las sindicaturas de Villa Benito Juárez y Villa General Ángel Flore conocida como La Palma.

Las estrategias que implementaron para mejorar la situación fueron tales como descuentos, programas y eventos en comercios, servicios y turismo para preparar un buen cierre de año.

Quevedo Beltrán explicó que la violencia fue una consecuencia importante para Navolato, pero de igual manera hay muchos factores en la economía como la falta de reactivación agrícola y eso asfixió a las familias.

“Tenemos un torbellino económico que nos está asfixiando los bolsillos a las familias mexicanas. Ahorita no se ha reactivado en lo general el tema de la agricultura y lo que se ha hecho en materia agrícola nos ha mantenido en sustento”, comentó.

Desde el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa atraviesa de inseguridad por el estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, y Navolato es uno de los municipios más afectados en el centro del estado, tanto en la zona del valle agrícola como en la zona costera con enfrentamientos, asesinatos y desapariciones.

El Gobierno del Estado ya ha implementado algunas estrategias y programas para llevar visitas al segundo destino de playa más importante del estado.