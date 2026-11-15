Pese a presencia militar, continúan homicidios en Mazatlán; Gobierno afirma que atiende la situación

CULIACÁN._ Pese al incremento de la presencia de elementos militares en Mazatlán, los homicidios continúan registrándose en el municipio, situación sobre la que fue cuestionado el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón.

Durante una entrevista este domingo, posterior a la entrega del Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado, el funcionario fue interrogado sobre los asesinatos registrados la noche anterior en el puerto y el arribo de más militares, mientras los hechos violentos no cesan.

En respuesta, Saucedo Barrón aseguró que las autoridades mantienen acciones para atender la situación de seguridad en la entidad, particularmente en la zona sur.

“Se está atendiendo el trabajo de seguridad, la presencia de las fuerzas aquí en Sinaloa y particularmente en el sur, pues están atendiendo esos asuntos”, expresó.

Previamente, al hablar de los pendientes de la administración estatal, reconoció que la seguridad continúa siendo uno de los principales retos del Gobierno.

“Pues lo que queremos nosotros es estar actualizando las estrategias y adaptándolas a lo que es la estrategia federal”, señaló.

Saucedo Barrón también destacó el respaldo del Gobierno federal a Sinaloa mediante el convenio por 900 millones de pesos firmado recientemente en Mazatlán, el cual consideró un indicador de que la Federación mantiene su atención en la entidad.

“Es un indicador que la Federación está atenta a Sinaloa y está apoyándolo”, sostuvo.

El pasado 9 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el despliegue militar en Sinaloa ascendía a 22 mil 667 efectivos, como parte de las acciones para reforzar la seguridad pública en el estado.

Sin embargo, la persistencia de homicidios en Mazatlán mantiene la presión sobre las autoridades para que las acciones de seguridad se traduzcan en una reducción de la violencia.