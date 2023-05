El plan para comercializar el maíz con un precio de 6 mil 965 pesos sigue firme a pesar de las manifestaciones de agricultores en Sinaloa.

En su conferencia de prensa semanal, el Gobernador Rubén Rocha Moya defendió el plan ya anunciado para la comercialización del maíz y trigo.

“Reconocer que Segalmex es nuestro aliado. Es importante que la gente vea la formalidad y el compromiso. Les queremos dar seguridad en esto, esta es nuestra estrategia”, dijo.

“Hay algunos como en todos casos que no les gusta y buscan otra salida. Tienen derecho a protestar y a manifestar sus puntos de vista”.

Las manifestaciones de agricultores se han realizado tomando las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán.

“Solo llamo a que haya unidad ahora para que este modelo que estamos trabajando lo podamos sacar adelante”, comentó.

Rocha Moya incluso propuso que México se maneje con su propia bolsa de valores, para no depender de las de Estados Unidos desde dónde compite el precio del maíz sinaloense.

“Qué no dependamos de una bolsa internacional. Yo digo que debiera hacerse la bolsa... Argentina tiene la bolsa ¿Porqué nosotros no? Para allá deberíamos ir, que no estemos año con año con el problema de la venta del maíz”, propuso.