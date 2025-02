$!Pese al incremento en robo a vehículos en Sinaloa, a Condusef solo han llegado cinco quejas contra aseguradoras

“Estamos esperando esas aclaraciones o quiero pensar, no lo sé, que la aseguradora a lo mejor les haya pagado porque cinco usuarios sí hemos recibido por esa situación”, apuntó.

De las cinco quejas que presentaron ante Condusef, señaló que uno corresponde a un usuario que refirió que en el robo de su camioneta de alta gama la aseguradora se comprometió a pagar, pero solo una cantidad de 60 dólares. Una más en la que otorgaron una prórroga para pago, pero el usuario no volvió al ente a continuar el proceso.

Explicó que una aclaración del usuario parte de una negativa de pago por parte de la asegurada o un excesiva petición de documentos.

En tales casos, los usuarios deben acudir a las instalaciones de Condusef, presentar un oficio y a partir de ahí le solicitaron documentación para tramitar la queja y repartir responsabilidades.

Este proceso tiene una duración de conclusión promedio de 50 días hábiles.

A la fecha, abundó, mantienen un total de 92 quejas por conceptos de choques o robos pero en fecha anteriores al estallido de la ola de violencia.

“Sí hemos registrado quejas en contra de las aseguradoras pero no necesariamente por ese concepto, por la ola de violencia no. Son por choques, porque le robaron el auto en alguna parte pero no derivado de la ola de violencia”, detalló.