$!PIB de Sinaloa en 2024, entre los peores de su última década

El desempeño económico de Sinaloa en 2024 se colocó entre los más bajos de los últimos diez años pues de acuerdo con el INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) del estado registró una caída de 0.5 por ciento, solo por encima del desplome de 2020, cuando la economía estatal se vio afectada por la pandemia.
La evolución histórica del PIB muestra que, a diferencia del periodo de 2014 a 2018, cuando Sinaloa registró crecimientos constantes, en 2024 la economía volvió a terreno negativo y rompió con la recuperación observada en los años posteriores a la emergencia sanitaria.
De acuerdo con el INEGI el retroceso estuvo impulsado principalmente por la caída en el campo y la construcción.
Las actividades primarias disminuyeron 7.2 por ciento, mientras que las actividades secundarias, donde se incluye la industria y la construcción, bajaron 8.1 por ciento.
En particular, la agricultura cayó 11.1 por ciento y la construcción 18.1 por ciento durante el año.
“La caída de 0.5 % en la actividad económica de Sinaloa se explica, principalmente, por la reducción en Agricultura (11.1 %) y Construcción (18.1 %). El Comercio al por mayor aumentó 6.2 %”, señala el informe.
En contraste, el sector servicios fue el único que mostró crecimiento. Las actividades terciarias aumentaron 2.6 por ciento.
Dentro de este sector, el comercio al por mayor creció 6.2 por ciento, el comercio al por menor 5.2 por ciento, el transporte y almacenamiento 2.4 por ciento y los servicios de salud y asistencia social 8.3 por ciento.
Sin embargo, no todos los servicios tuvieron un buen desempeño. Los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, relacionados con hoteles y restaurantes, registraron una caída de 23.6 por ciento, una de las más pronunciadas dentro del sector terciario.
En términos generales, el PIB de Sinaloa alcanzó en 2024 un valor real de 514 mil 385 millones de pesos.
En valores corrientes, la economía estatal generó 708 mil 269 millones de pesos, de los cuales casi 68 por ciento provinieron del sector servicios.
Aun con el crecimiento de los servicios, el resultado de 2024 coloca a Sinaloa por debajo del promedio nacional en el desempeño del campo y la industria.