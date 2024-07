CULIACÁN._ Que la Fiscalía General de la República sea la que atraiga las investigaciones del fallecimiento del líder del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda, propuso el abogado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alfonso Carlos Ontiveros Salas.

Además, el abogado cuestionó la versión que la Fiscalía General del Estado dio a conocer, que sujetos encapuchados quisieron robar la camioneta donde se transportaba el político y fue ahí donde lo hirieron en la pierna con un arma de fuego, ya que hay conflictos con autoridades de por medio.

Al acudir esta tarde al velorio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Funeraria San Martín de Montebello, Ontiveros Salas resaltó la importancia de que el fallecimiento del político se tiene que llevar de la manera más objetiva y profesional.

“Aquí lo que importa es que el hecho quede lo suficientemente claro, de tal manera que la sociedad y la comunidad universitaria quede perfectamente convencida de que la investigación se realice de manera objetiva, de manera profesional y también de manera parcial”, comentó.

De la misma manera, cuestionó la versión de la FGE de cómo fueron los últimos momentos de Cuén Ojeda, ya que refirió las relaciones conflictivas que tenía entre diversas autoridades, entre ellas el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

“Aquí se involucran factores importantes, factores políticos importantes, no es desconocido el conflicto que existía entre el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez del Congreso y otros funcionarios del Gobierno del Estado en contra de la persona de Héctor Melesio Cuén Ojeda”.

“Esta es la imparcialidad precisamente que me estoy refiriendo de que la Fiscalía Estatal lo debe de considerar de manera mucho muy de fondo, con bastante seriedad y que no quede absolutamente ninguna duda”, puntualizó.

De la misma manera, indicó que es necesario que la FGR sea la que haga las investigaciones pertinentes del asesinato del líder del PAS, ya que aseguró que no fue tentativa de robo, sino una agresión directa contra su persona.

“Sin embargo, yo conocí al maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, tuve trato con él, me tocó trabajar de cerca, y aquí yo sí me inclino, incluso he recomendado la necesidad que la Fiscalía General de la República sea la que atraiga las investigaciones de este hecho”.

“No fue tentativa de robo, fue una agresión directa. Así se tiene establecidos los comentarios, que no priven acceso a la carpeta de investigación para efecto de valorar y poder precisar que en efecto, fue una agresión”, expuso.

Por último, hizo un llamado a la FGE que se ajuste al principio de imparcialidad y profesionalismo que la carpeta de la muerte de Cuén Ojeda merece.

“Queremos que la Fiscalía Estatal se ajuste a ese principio de imparcialidad, de profesionalismo, para efecto de que no hay ninguna duda”, manifestó el abogado de la UAS.