Pide Alcaldesa de Culiacán a transportistas formalizar denuncias contra agentes de Tránsito por presuntas extorsiones

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, pidió a los transportistas presentar denuncias formales por presuntas extorsiones de agentes de Tránsito Municipal, luego de que el sector hiciera públicas estas prácticas durante la manifestación del pasado lunes.

-Transportistas denunciaron extorsiones de parte de agentes de policías de tránsito municipales, de que cobraban hasta 10 mil pesos por dejarlos entrar, ¿su Gobierno va a hacer algo, sabe de estos?

“Los invitamos a que no solamente quede así en acusaciones, sino que realmente se realicen las denuncias correspondientes para poder dar una respuesta formal o poder avanzar en que estos sucesos realmente, no sé...”, expresó.

Al preguntarle si las acusaciones públicas no eran suficientes para iniciar una investigación municipal, respondió que corresponde a la Fiscalía General del Estado intervenir una vez que se presente una denuncia.

“Hay que las autoridades correspondientes que en este caso, una vez que se presenta una denuncia, se va por parte de Fiscalía y nosotros, claro que sí hay algo que como Ayuntamiento tengamos que hacer ante este tipo de situaciones, lo vamos a realizar”, sostuvo.

El lunes 26 de octubre, transportistas se manifestaron en Culiacán para denunciar presuntas extorsiones de autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Gerardo Serrano, vicepresidente de la Federación Méxicoamericana de Transportistas en Sinaloa, declaró a medios locales que agentes de Tránsito exigían pagos de entre 6 mil y 12 mil pesos a los operadores.

Durante la protesta, además, reclamaron a elementos de la Policía Municipal que se encontraban en una patrulla.

Ramos Villarreal no precisó si el Ayuntamiento iniciará una revisión interna sobre el comportamiento de los agentes, independientemente de que los afectados acudan ante la Fiscalía.