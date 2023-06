El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió a los industriales que las tortillas que se comercializan en el País se elaboren con maíz blanco y no con maíz transgénico.

Este comentario fue realizado por López Obrador en su conferencia de prensa La Mañanera.

“Que en las tortillas se use solo maíz blanco y no transgénico”, dijo.

En este sentido se trabajará en acuerdos para solamente utilizar el maíz blanco en la elaboración de las tortillas.

“Estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a la controversias”, dijo el jefe de Estado en su conferencia matutina.

El Gobernador Rubén Rocha Moya celebró está petición del Presidente, pues el maíz blanco se cosecha en Sinaloa, e incluso compartió el fragmento de la declaración del Mandatario nacional en su conferencia de prensa La Semanera.

“Estas medidas que está tomando el Presidente, por ejemplo, que en la industria de la tortilla se use solo maíz blanco, es el maíz que nosotros producimos en Sinaloa y tenemos suficiente para vendérselos, nada más súbanle tantito al precio, es más, se los digo claramente, ya no les estamos pidiendo que la suban a precio de garantía, a como nosotros lo vamos a comprar. Por qué le digo, porque los productores me han dicho que le suban tantito, 6 punto y algo, etcétera, pero que no los dejen a nivel de cómo está el mercado”, dijo el Gobernador Rocha Moya.

El Presidente de México también expuso que el plan de comercialización de maíz que se aplicará en Sinaloa beneficia a pequeños y medianos productores. En este sentido desestimó las manifestaciones realizadas por agricultores la semana pasada.

“La medida que se está tomando ahora es comprar un millón 500 mil toneladas sólo a los productores de Sinaloa, y productores vamos a decir pequeños y medianos, las protestas que hubieron están impulsadas por los que antes se quedaban con los subsidios”, comentó López Obrador.

“Estás asociaciones de grandes agricultores eran las que recibían los grandes apoyos, ahora es al revés o es de otra forma, primero los de abajo”.