$!Pide Arturo Islas cárcel para maltratadores de animales

Maltratadores como lo son los traficantes de animales de la fauna silvestre, aquellos que le hacen daño a un animal, como a Rodolfo, donde psicópatas como ese, pueden ser el vecino de alguien.

“Queremos que las cosas cambien, que las autoridades se den cuenta que estamos preocupados, y que no son hechos, que las cosas que sucedieron no pueden pasar desapercibidas, y ellos no han demostrado con hechos que les importó, que no les importó que no tenemos ningún detenido, que casos como Rodolfo pasa en todo el país” subrayó Islas Allende.

Ante la concurrencia, el activista dejó claro que, esta acción, no es por él, ni por nadie más, solo por Rodolfo y por los miles de animales, ingresando así a la Fiscalía.

“Tenemos que cambiar ya la leyes de México, tener penas más severas para los maltratadores de animales, darles dientes a la autoridad para que puedan ejercer hechos, aquí está la denuncia que ya no puede ser más pública, Quirino Ordaz, no puede poner un twitter en donde digas, no compete de mí, cuando debería estar usted aquí marchando con nosotros”, expresó.

La denuncia, firmada por él, y apoyada por otros denunciantes, fue entregada en la Fiscalía de Sinaloa en Los Mochis, para después crear una denuncia colectiva, buscando que esto sirva de ejemplo para los demás estados del país.

“Si yo lo estoy haciendo en Sinaloa, tú puedes hacerlo en cualquier otro estado de la República, no esperes a que alguien venga a moverte del sillón a hacer las cosas, hechos, no palabras”, exigió.

Agregó que, no se puede permitir que en la sociedad existan actos como este, que haya una persona que sea capaz de matar a un animal en la vía pública de esa forma, que no hay posibilidades para que se tenga personas que tristemente se convierte en un peligro para la sociedad.

“Lo que le hicieron a ese animal, pudo haber sido tu sobrino, mi hijo, pudo haber sido cualquier persona, lo que no tenemos que permitir es la violencia, no podemos dejar que exista, se acabó”.

Tras la entrega de la denuncia, Islas Allende dejó claro que, nadie los va a detener, que nadie los va a callar, prometiendo a la gente de Los Mochis, que regresaría, buscando crear además, una iniciativa de ley.

“Necesitamos modificar la ley, maltrato animal, al código penal”, resaltó Islas Allende.