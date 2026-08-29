Pide CEDH esclarecer sin demora ataque contra madre buscadora y su hija

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos pidió a las autoridades esclarecer sin demora el ataque a balazos contra la buscadora Alma Rosa Rojo Medina y su hija Yesenia Martínez, ocurrido este sábado en Culiacán, y determinar quiénes fueron los responsables.

Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo, señaló que hasta el momento no tuvo oportunidad de conocer directamente con Rojo Medina si había recibido amenazas previas o si existía alguna circunstancia que pudiera explicar la agresión.

Por ello, consideró necesario que sean las autoridades competentes las que investiguen los hechos y establezcan las circunstancias en las que ocurrió el atentado.

“Estamos planteándole a la autoridad que sin demora se aclaren y que comparezca ante una autoridad competente quién o quiénes hayan sido los responsables de este atentado”, expresó.

El presidente de la CEDH sostuvo que la agresión trasciende a la familia de Alma Rosa Rojo, pues también impacta al movimiento de personas buscadoras en Sinaloa, quienes han enfrentado amenazas por su labor.

Loza Ochoa señaló que en el estado existen antecedentes de mujeres buscadoras que han sido amenazadas y recordó que tres han perdido la vida mientras realizaban esta actividad.

“Ello no solamente lastima una una familia, no solamente un movimiento a la sociedad, en general, también”, dijo.

“Esto habla de la vulnerabilidad y aun cuando me dice la autoridad que ya habló conmigo también de que iban a tomar todas las medidas que el caso requiere, yo espero que lo hagan para con todo el movimiento para que no haya repetición de casos como este”.

El defensor indicó que las autoridades le informaron que se aplicarían las medidas de seguridad necesarias para proteger a Rojo Medina.

Apuntó que pudo observar parte de este dispositivo y consideró positivo que se hayan reforzado los protocolos.

Alma Rosa Rojo y su hija, Yesenia Martínez, permanecen estables y fuera de peligro luego de recibir atención médica.