Pide CEDH medidas extraordinarias ante violencia contra mujeres en Sinaloa

Ante el incremento de asesinatos de mujeres en Sinaloa, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, planteó implementar medidas extraordinarias y que estas sean acordadas entre autoridades y grupos organizados de la sociedad.

“Y no hablo solamente de la presencia que ahora tenemos en la calle de Fuerzas Armadas y policiales en la calle. Estaría hablando de otro tipo de medidas que deben de acordarse entre la sociedad y la autoridad para que todos estemos muy pendientes de la situación de las mujeres en Sinaloa”, sostuvo.

Loza Ochoa señaló que los asesinatos registrados durante agosto y septiembre son un indicador de que las medidas tomadas hasta ahora para atender la crisis de violencia contra las mujeres no han dado los resultados esperados.

Esto ocurre luego del asesinato de una mujer embarazada, de profesión fotógrafa, ocurrido durante este lunes en Los Mochis, quien tenía ocho meses de gestación, en donde también perdió la vida el bebé.

“Es obvio que no solamente entristece, sino además indigna porque las medidas que hasta hoy se han tomado buscando aliviar la situación de la crisis, pues no han dado los resultados que todos queríamos que diera”, expresó.

De acuerdo con registros de Noroeste, elaborados a partir de datos de la Fiscalía General del Estado y trabajo periodístico, Sinaloa acumula 24 feminicidios durante septiembre, cifra que convertiría a este en el mes con más casos.

Además, durante este año el feminicidio y mujeres asesinadas alcanzó un máximo histórico con más de 109 registros.

El presidente de la CEDH consideró que la autoridad no debe enfrentar sola el problema y llamó a sentarse con organizaciones de la sociedad para definir acciones que generen resultados a corto plazo.

“Esto habla de que la autoridad tiene que sentarse y no ver sola el problema, sino sentarse con los grupos organizados de la sociedad para ver qué medidas se toman y en serio buscando que a corto plazo, no a mediano y mucho menos a largo plazo pueda dar los resultados que necesitamos ya”, dijo.

Loza Ochoa cuestionó además las declaraciones realizadas por la Diputada local por Morena, Rosario Sarabia Soto que criminalizó la muerte de mujeres en Escuinapa, asegurando que habría participación de éstas en actividades ilícitas.

Por ello, el presidente de la CEDH consideró que no explica la violencia que enfrentan y sostuvo que deben ser consideradas víctimas mientras las investigaciones determinen lo contrario.

“Yo no me meto, solamente digo lo que hay que verlas como víctimas en una situación en la que está avanzándose por el crimen organizado en un renglón muy, pero muy doloroso y eso hay que buscar pararlo ya”, manifestó.