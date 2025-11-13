Pide CEDH no descartar reclutamiento forzado en detenciones de jóvenes vinculados a hechos de violencia en Sinaloa

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, pidió a las autoridades de seguridad en Sinaloa no descartar como línea de investigación que los jóvenes o menores detenidos en hechos de violencia puedan ser víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Loza Ochoa señaló que el organismo ha conocido casos recientes en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, en los que algunos de los jóvenes abatidos eran originarios de Jalisco y otras entidades.

“Lo que se dio a conocer de la situaciones que se han vivido en Tepuche, nos han dicho que algunos de los abatidos han sido personas que venían de Jalisco. De eso es lo que hemos conocido, no recuerdo de qué otro lugar aquí, pero son como dos casos en los que se han identificado que eran jóvenes que venían de otros estados”, afirmó.

Este miércoles, el analista en seguridad e incidencia delictiva, Javier Llausas Magaña advirtió sobre el reclutamiento forzado de adolescentes por parte del crimen organizado, quienes son trasladados a Sinaloa para participar en la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

“Está dentro de las consideraciones que podría pasar”, dijo Loza Ochoa al ser cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de que algunos jóvenes participaran bajo coerción o engaños.

En ese sentido, el presidente de la CEDH pidió a las corporaciones policiales actuar con mayor cuidado y profundidad en este tipo de hechos, pues la participación de un joven en un enfrentamiento o actividad ilícita no descarta que haya sido víctima de reclutamiento previo.

“Que la autoridad tenga mucho pero mucho cuidado con este tipo de casos porque otra es que a la hora de aprehender a personas que anden en ese tipo de actividades no debe de descartarse la posibilidad de investigar esa situación también”, puntualizó.

Llausas Magaña advirtió que jóvenes de entre 15 y 17 años, reportados como desaparecidos en estados como Jalisco, han sido localizados en Sinaloa, algunos con signos de abuso, tras ser involucrados por grupos criminales en actividades violentas.

Loza Ochoa subrayó que los derechos de las y los jóvenes deben ser considerados en cada caso y que el Estado está obligado a investigar si existió coerción o captación forzada, especialmente cuando se trate de menores o personas que pudieran haber sido trasladadas desde otras entidades del País.