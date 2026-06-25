Pide Coparmex perfiles con resultados y no ‘artistas’ para la gubernatura de Sinaloa

Ante los primeros movimientos políticos rumbo a la elección de Gobernador de Sinaloa en 2027, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, consideró que el Estado requiere perfiles con capacidad de trabajo, resultados comprobables y compromiso con la ciudadanía, más que figuras dedicadas a la promoción personal.

Criticó que algunos funcionarios hayan comenzado a posicionarse políticamente cuando, afirmó, aún existen pendientes importantes en materia de seguridad y recuperación económica.

“Primero necesitamos que estas personas se pongan a trabajar. Necesitamos personas que quieran trabajar. Ahorita lamentablemente esos funcionarios que pidieron permiso, en lugar de demostrarlo trabajando, se van a hacer las cosas como si fueran artistas. Nosotros no queremos artistas, queremos resultados”, expresó.

Reyes Zazueta señaló que la ciudadanía debe evaluar a quienes aspiran a gobernar el Estado con base en los resultados obtenidos en los cargos que actualmente desempeñan.

“Los sinaloenses tenemos que estar muy atentos que esos que ahorita están pidiendo nuestro voto no han cumplido en los puestos que están. Y si van a ir a dar excusas, si no pudieron ahorita mucho menos van a poder después”, sostuvo.

La líder de Coparmex consideró que uno de los principales retos para la próxima administración será reconstruir las condiciones de seguridad y reactivar la economía, afectadas por la crisis que ha enfrentado la entidad en los últimos años.

Asimismo, señaló que el próximo Gobernador debe ser una persona honesta, con capacidad para ejecutar proyectos y sin señalamientos que comprometan su credibilidad.

“Necesitamos una persona honesta, una persona que no quiera ganar dinero a costa de los sinaloenses. Necesitamos una persona que sepa trabajar con proyectos, que no hable de cosas al aire, sino que sepa medirse y dar resultados”, manifestó.

Agregó que la experiencia política ya no debe ser el principal criterio para elegir a quien encabece el Gobierno estatal, sino la capacidad de hacer lo correcto y generar soluciones efectivas para la población.

“A estas alturas del partido ya no queremos una persona que tenga experiencia política, sino que tenga experiencia de hacer lo correcto en donde lo debe de hacer”, afirmó.

Reyes Zazueta consideró que Sinaloa enfrenta un escenario complejo y que quien llegue al poder tendrá la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana y encabezar una etapa de reconstrucción para el estado.

“Va a encontrar un estado destruido, unos ciudadanos cansados, desorientados, y necesitamos volverlos a reorientar”, advirtió.

Llamó a privilegiar perfiles nuevos y con visión de servicio público, al considerar que quienes actualmente buscan la candidatura forman parte del grupo político que permitió el deterioro de las condiciones que hoy enfrenta la entidad.

“Ya vimos que estas corcholatas no son, porque son los que nos llevaron hasta el barranco y ahora necesitamos caras nuevas, pensamientos nuevos y experiencias nuevas”, concluyó.

En las últimas semanas perfiles como Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava y María Teresa Guerra Ochoa, todas legisladoras morenistas, han dejado sus cargos para comenzar procesos internos de Morena buscando candidaturas para puestos de elección popular.