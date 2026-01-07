$!Pide CPC Sinaloa informe de desempeño de ex Secretaria de Transparencia tras su salida

Tras el relevo en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción pidió que se informe a la ciudadanía sobre la gestión de la ex funcionaria María Guadalupe Ramírez Zepeda, así como sobre el uso y devolución de recursos públicos.
En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, el CPC señaló que, como un ejercicio básico de transparencia y rendición de cuentas, la ciudadanía merece conocer el desempeño de Ramírez Zepeda durante su encargo, además de que se hagan públicos los detalles sobre los viáticos erogados en comisiones oficiales y su declaración patrimonial de conclusión.
“... la ciudadanía sinaloense merece un informe sobre el desempeño de la C. María Guadalupe Ramírez Zepeda durante su gestión como titular de dicha secretaría, así como lo relativo a la devolución de los recursos erogados por la entonces funcionaria por concepto de viáticos correspondientes a comisiones oficiales. De igual manera esperamos que se dé a conocer públicamente su declaración patrimonial de conclusión de encargo”, señala.
De manera paralela, el Comité hizo un llamado a la nueva titular de la dependencia, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, a trabajar de forma colegiada y con carácter urgente en los distintos ámbitos de prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, conforme a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado y al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
Entre las solicitudes planteadas, el CPC pidió dar seguimiento a las propuestas que ha presentado para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en adquisiciones, obra pública, programas sociales y el manejo de recursos públicos, las cuales siguen pendientes de atención.
También exhortó a la nueva secretaria a participar de manera activa en las actividades y acuerdos del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, así como a abrir de inmediato el diálogo sobre los mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información, en el contexto de la reciente reforma constitucional en la materia.
Finalmente, el Comité convocó tanto al Poder Ejecutivo estatal como al Congreso del Estado a demostrar su compromiso con la transparencia, integrando a la ciudadanía en la toma de decisiones, y reiteró que se mantendrá vigilante del ejercicio público y dispuesto a sumar esfuerzos en el combate a la corrupción.
“De nuestra parte, refrendamos el compromiso de mantenernos vigilantes del ejercicio público, con la permanente disposición a sumar esfuerzos a favor de la participación social y el combate a la corrupción”, concluyó.