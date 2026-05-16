Pide Erika Sánchez investigar ejecución de obra pública durante administración de Juan de Dios Gámez

CULIACÁN._ Investigar presuntas omisiones en la planeación y ejecución de la obra pública durante 2023 y 2024, años correspondientes a la administración del Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó la regidora Erika Sánchez Martínez al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Culiacán.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo celebrada este sábado, la edil del Partido Revolucionario Institucional pidió que su solicitud quedara asentada en actas y aprovechó la presencia del equipo del Órgano Interno de Control para requerir un informe detallado sobre la manera en que se ejecutaron las obras públicas en esos años.

Sánchez Martínez recordó que apenas recientemente el Ayuntamiento presentó el Programa Anual de Obra Pública 2026, luego de que exigió su elaboración y presentación formal, aunque señaló que el documento fue entregado de manera extemporánea.

Indicó que en los ejercicios 2023 y 2024, ambos bajo la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil, dicho programa no fue presentado ni sometido a consideración del Cabildo, pese a tratarse de un instrumento fundamental para definir la aplicación de recursos públicos.

La regidora señaló que estas omisiones no fueron observadas ni por el Órgano Interno de Control ni por la Auditoría Superior del Estado, por lo que consideró necesario determinar si existen responsabilidades administrativas.

“Si nos pudieran presentar ante este Cabildo un informe pormenorizado de cómo fue que se ejecutó la obra en ese momento, la planeación y si las omisiones que se presentaron en ese momento por no haber presentado este documento que no fue vigilado ni por el Órgano Interno de Control, ni por la Auditoría Superior del Estado, tendrá algunas sanciones hacia algunos funcionales de esta administración”, expresó.

Esta postura de Sánchez Martínez se dio en continuidad a los señalamientos que ha realizado anteriormente ante Cabildo sobre el manejo del Programa Anual de Obra Pública en Culiacán.

En una sesión extraordinaria, celebrada a finales de abril, cuando aún se encontraba Gámez Mendívil al frente de la administración, la edil criticó el proceso de presentación del programa 2026, acusando que fue entregado apenas horas antes de su discusión y sin un análisis previo en comisiones.

En ese momento, también advirtió sobre una reducción en la inversión pública proyectada y la falta de claridad en el destino de recursos.