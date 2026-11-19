MONTERREY, Nuevo León._ El desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida no puede atenderse de manera aislada, sino que requiere garantizar también la salud, seguridad y bienestar de las madres y sus familias, expuso Aisha K. Yousafzai, profesora de Desarrollo Infantil y Salud de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard.
Durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, realizado en el Tecnológico de Monterrey, la especialista explicó que las intervenciones para favorecer el desarrollo infantil deben considerar las condiciones que rodean a los menores, desde el embarazo hasta sus primeros años de vida.
Advirtió que no es suficiente con proporcionar información a las madres sobre crianza o estimulación temprana si no cuentan con condiciones adecuadas para poner en práctica esas recomendaciones.
“Para que un niño se desarrolle adecuadamente, necesitamos asegurarnos de que la madre esté bien. Que tenga una buena nutrición, que esté segura y que cuente con el apoyo que necesita”, planteó durante su exposición.
Yousafzai señaló que factores como la depresión materna, la violencia, las dificultades económicas y la falta de redes de apoyo pueden repercutir en las oportunidades de desarrollo de niñas y niños.
Por ello, consideró necesario que las políticas de primera infancia incorporen estrategias que atiendan tanto a los menores como a las personas responsables de su cuidado.
Explicó que las intervenciones pueden incluir orientación sobre crianza, atención médica, acompañamiento nutricional, apoyo psicológico y actividades de estimulación infantil, pero deben estar articuladas para responder a las necesidades de cada familia.
También compartió experiencias de programas implementados en diferentes comunidades, en los que se aprovechan las consultas médicas y los espacios de atención para orientar a las madres sobre actividades de juego y aprendizaje que pueden realizar con sus hijos en casa.
Estas estrategias permiten acercar herramientas de desarrollo infantil a familias que no necesariamente tienen acceso a materiales especializados o servicios educativos.
Otro de los aspectos que destacó fue la necesidad de que los sistemas de salud y las instituciones tengan capacidad para actuar cuando identifican dificultades en el desarrollo de un menor.
En ese sentido, cuestionó que los esfuerzos institucionales se concentren únicamente en recopilar información o detectar problemas sin contar con mecanismos que permitan atenderlos.
“No es suficiente con identificar un problema si después no existe una acción o una respuesta para atenderlo”, fue uno de los planteamientos centrales de su intervención.
La investigadora sostuvo que las evaluaciones del desarrollo infantil deben estar vinculadas con servicios y estrategias concretas que permitan acompañar a las familias y dar seguimiento a las necesidades identificadas.
Subrayó que las intervenciones deben considerar el contexto en el que viven los niños y sus cuidadores, pues las condiciones comunitarias, familiares y sociales también influyen en sus oportunidades de desarrollo.