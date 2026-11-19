MONTERREY, Nuevo León._ El desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida no puede atenderse de manera aislada, sino que requiere garantizar también la salud, seguridad y bienestar de las madres y sus familias, expuso Aisha K. Yousafzai, profesora de Desarrollo Infantil y Salud de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard.

Durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, realizado en el Tecnológico de Monterrey, la especialista explicó que las intervenciones para favorecer el desarrollo infantil deben considerar las condiciones que rodean a los menores, desde el embarazo hasta sus primeros años de vida.

Advirtió que no es suficiente con proporcionar información a las madres sobre crianza o estimulación temprana si no cuentan con condiciones adecuadas para poner en práctica esas recomendaciones.

“Para que un niño se desarrolle adecuadamente, necesitamos asegurarnos de que la madre esté bien. Que tenga una buena nutrición, que esté segura y que cuente con el apoyo que necesita”, planteó durante su exposición.

Yousafzai señaló que factores como la depresión materna, la violencia, las dificultades económicas y la falta de redes de apoyo pueden repercutir en las oportunidades de desarrollo de niñas y niños.

Por ello, consideró necesario que las políticas de primera infancia incorporen estrategias que atiendan tanto a los menores como a las personas responsables de su cuidado.