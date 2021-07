Pide Estrada Ferreiro no visitar Altata y Mazatlán ante alza de contagios de Covid-19

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, exhortó a la ciudadanía para que no visite los destinos turísticos de Altata y Mazatlán ante el repunte de casos positivos de coronavirus que se mantiene en Sinaloa.

También, pidió que los centros comerciales y restaurantes no admitan el acceso a menores de 12 años.

“Apoyamos la política implementada en el municipio de Navolato con respecto a los restaurantes de Altata, por favor, no visiten los restaurantes en Altata, no vayan a Mazatlán este momento, no provoquen más contagios”, urgió el Alcalde.

“Les pedimos con mucho respeto que no se admitan niños menores de 12 años en ningún restaurante o en ninguna parte, ni en supermercados ni en ninguna parte”.

Mediante una transmisión difundida en redes sociales, el Mandatario municipal externó su preocupación por el incremento de casos activos de coronavirus.

“Ya no es posible sostener esta situación, está muy grave la crisis de contagio, cada día aumenta. Hay muchas personas hospitalizadas, no queremos que se saturen los hospitales”, dijo.

Reiteró la medida municipal de cerrar los centros nocturnos hasta nuevo aviso.

“A partir de ya vamos a pedir que se cierren los antros que no tengan servicio de restaurante, y los que lo tengan van a funcionar hasta las 12 de la noche”, puntualizó.