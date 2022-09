Pide Gobernador a empresarios que retiren demanda en contra de semanario Ríodoce

CULIACÁN._

Que por favor retiren la demanda en contra de Ríodoce, fue la solicitud que realizó el Gobernador Rubén Rocha Moya a los empresarios propietarios de Grupo ARHE, durante la conferencia de prensa Semanera de este lunes.

“A propósito de Ríodoce, está demandado por un particular, ¿cómo se llama?, Juan José, es la empresa ARHE, está demandado por unas publicaciones que hicieron en relación a que estos empresarios lavan dinero, bueno”, señaló.

“¿Qué les pido yo a los Arellano, particulares, son empresas que están en Sinaloa, que yo gobierno?, retiren por favor la demanda contra el Ríodoce, esa es una solicitud que les hago, porque yo quisiera que no hubiera por los dichos, el planteamiento y lo demás, finalmente cada quien que califique el comportamiento de cada quien, que hubiera represalias, por eso me atrevo a por cierto, pedir a los Arellano, yo ni los he visto, ni siquiera ando yo buscando tener acuerdos con ellos, con nadie”.

El mandatario estatal explicó que de acuerdo a la información que él tiene, es muy probable que el semanario Ríodoce pierda la demanda civil que el empresario Juan José Arellano Hernández mantiene en contra de este medio de comunicación por publicaciones en las cuales se les acusa de lavado de dinero.

“Ellos son muy buenos para planear el tema fiscal, digo, son adversarios fuertes nuestros, pero no, nos consta en la revisión que hemos hecho por completo de su empresa, de que laven dinero. Es muy probable entonces que esa demanda se la pudieran ganar a Ríodoce, por lo que a mí me dijeron”, indicó.

Rocha Moya señaló que él solicitó información sobre la situación que mantiene grupo ARHE, y que hasta gobierno pudiera pagar dinero debido a la realización de algunas auditorias relacionadas a las empresas de los hermanos Arellano Hernández.

“Que quiero pedirle yo a Arellano, que retire esa demanda contra el Ríodoce, me gustaría que en el estado por tanto lo público, también lo privado lo tuviera, ahí la tiene esa demanda. Yo les voy a decir una cosa, yo ya fui y averigüé y lo vi con la Directora General de Auditorías y me estuvo platicando qué es lo que están haciendo”, comentó.

“Ellos tienen un pleito jurídico justamente con los Arellano, el caso del SAT, y le dije, y me estuvo informando de qué estaba pasando con estos, ¿por qué?, porque tenemos ahí algunas amenazas de que pudiéramos perder algunas auditorías que se hicieron y nos pueden cobrar dinero, pendiente de eso, le pregunté, estaba conmigo, Enrique Díaz, oye le dije, y también se dice como me gusta ser transparente y lo voy a decir, y también se dice que los Arellano son lavadores de dinero y me dijo la directora general que es Rosalinda López Hernández, me dijo nosotros no hemos encontrado que los Arellano laven dinero”.