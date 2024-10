Pide Gobernador no usar revocación de mandato como elemento político

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, pidió que la figura de revocación de mandato no sea utilizada como un elemento político en su contra, tras la solicitud de un grupo de ciudadanos que solicitó el inicio de tal proceso ante el Instituto Electoral del Estado, el pasado 24 de octubre.

El mandatario afirmó que no hay descontento de parte de la ciudadanía hacia su gestión, por lo que aseguró que ni siquiera serían capaces de recabar el mínimo de firmas para que continúe el proceso de revocación.

Apuntó a que, dentro de este grupo que presentó la solicitud, está Rafael Morgan Ríos, ex Secretario de la Función Pública en el sexenio del Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.

“Como estoy seguro que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que necesitan, me ofrezco a buscar la manera de ayudarles para que la junten, es algo que nosotros tenemos que examinar. Es decir, que no lo usen como un elemento político, no acuso al PAN, no, simplemente los que fueron a título de ciudadanos”.

“La gente se le olvidan las cosas, necesitan ser autocríticos antes de moverse. Después de que fue compañero mío en la cámara, él fue miembro del Gabinete de Calderón, pero no solo miembro del Gabinete de Calderón, compañero de Gabinete de García Luna”.

En ese sentido, criticó al ex funcionario federal, por haber integrado el Gabinete junto con Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal, sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Aseveró que la postura de ese grupo de ciudadanos no obedece a otra cosa más que criticar a los gobiernos encabezados por Morena.

“Y tienen cara para meterse a la calle e ir a protestar contra un Gobierno como el nuestro, porque no es otra cosa, es protestar contra los gobiernos de la cuarta transformación. No tiene cara, ¿cuántas veces se reunió, y recibió apoyos y cosas? Digo, yo me imagino, eran compañeros de Gabinete, pues tenían que reunirse como Gabinete y tenían que hacer eso.

“Yo no sé si revisó la transparencia en el manejo de los recursos de García Luna, debió darse cuenta que estaban enriqueciendo y enriqueciendo, y que no se sabía de dónde. Entonces, que tengan un poquito de recato”, señaló Rocha Moya.