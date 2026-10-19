Pide Gobernadora a funcionarios separarse de sus cargos si buscan contender en Morena

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, afirmó que su Administración será respetuosa del proceso interno de Morena para definir a quienes contenderán por coordinaciones municipales y otros espacios, luego de que varios funcionarios estatales renunciaran para participar.

Domínguez Nava señaló que hizo un llamado a quienes tuvieran intención de registrarse en el proceso para que se separaran de sus cargos, con el propósito de mantener distancia entre sus responsabilidades públicas y sus aspiraciones partidistas.

“Nosotros estaremos muy respetuosos del proceso interno, justo por eso pronunciamos un llamado para que quienes pidieran contender en este proceso en el que falta todavía se separaran de sus cargos”, declaró.

Entre los funcionarios que renunciaron para registrarse en el proceso interno se encuentran Rubén Miranda López, director del Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA); Cinthia Maribel Vega Quintero, directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte “Miguel Castillo Cruz”; Sindy Rebeca Montoya Armenta, subsecretaria de Acuacultura, y Ramón Gallegos Araiza, subsecretario de Agricultura.

Cuestionada sobre los perfiles registrados para las coordinaciones municipales, la Gobernadora dijo que no cuenta con la lista completa de aspirantes y consideró que será la ciudadanía quien evalúe a quienes participen.

“Desconozco, no tengo la totalidad de quiénes son todos los registrados, pero seguramente será la gente quien va a evaluarlos”, expresó.

Sobre el llamado a los contendientes, indicó que corresponde al partido establecer las directrices para el desarrollo de su proceso interno.

“Bueno, el llamado se lo hará el partido”, señaló.

Domínguez Nava sostuvo que los funcionarios están en su derecho de participar en la contienda partidista y dijo tener entendido que el periodo de registro ya concluyó.

“No, pues ellos están en su derecho legítimo. Tengo entendido que ya cerró el registro, seguramente ya se registraron”, manifestó.