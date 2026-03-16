Pide Imelda Castro que Almendra Negrete revise su actuar político y personal

La Senadora por Morena Imelda Castro Castro consideró que la Diputada local con licencia Almendra Ernestina Negrete Sánchez debe revisar su conducta desde el ámbito político y personal, al señalar que quienes ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad mayor ante la sociedad.

Lo anterior a una serie de procesos que se encuentran en tribunales en los que la Diputada denunció a una funcionaria estatal y experta en derechos humanos por violencia al cuestionar y expresarse en un chat privado con otra persona.

La Diputada tuvo acceso a esta conversación pues fue revelada por la persona a la que iban dirigidos los mensajes, y se utilizaron como evidencia en tribunales electorales.

“Yo creo que nuestra compañera Almendra tiene que revisar esa conducta de manera política y de manera personal”, expresó la Senadora.

Señaló que su postura parte del respeto a la legalidad y a las resoluciones de los tribunales, aunque insistió en que, independientemente del resultado jurídico, también existe una responsabilidad política.

“Soy una mujer de leyes, hago las leyes y creo en primer lugar que debe de haber un respeto a la legalidad”, afirmó.

Castro Castro agregó que si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma lo resuelto por instancias previas, esa determinación deberá respetarse.

“Si los tribunales, es decir, la Sala Superior ratifica lo de las otras instancias, tendríamos que respetar eso, respetemos la ley y respetemos a nuestros tribunales”, señaló.

No obstante, reiteró que la situación también debe analizarse desde la responsabilidad política que implica ocupar cargos públicos, particularmente cuando se tiene influencia en más de un ámbito.

“Almendra debería revisar esa conducta porque ella tiene poder y tiene doble poder. Es legisladora y es dirigente partidista. Esa es una doble responsabilidad”, dijo.

Además, advirtió que el caso podría abrir un debate legal y político más amplio, debido a que involucra conversaciones privadas.

“Es un precedente único porque hasta ahora los chats, las conversaciones son de carácter privado. Entonces es muy polémico una resolución de ese tipo”, señaló.

Subrayó que quienes ocupan cargos públicos deben actuar con mayor responsabilidad frente a la sociedad.

“Todos y todas quienes somos personas de Estado debemos atrevernos a asumir esa responsabilidad”, concluyó.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ratificó la sentencia que señalaba existencia de violencia política por razones de género, esto obedeciendo una determinación de la Sala Regional de Guadalajara.

Sin embargo la semana pasada se hizo público un proyecto que podría resarcir esta sentencia.