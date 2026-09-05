Pide Instituto de Protección $5 millones más para el Presupuesto 2027

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa buscará un incremento de al menos 5 millones de pesos para su presupuesto de 2027, informó su directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano.

La funcionaria señaló que actualmente el Instituto recibe alrededor de 13 millones de pesos y que la intención es contar con un presupuesto cercano a los 18 millones para el próximo año.

Bernal Arellano explicó que desde la creación del Instituto, en 2022, no han tenido un aumento real en su presupuesto, más allá de las actualizaciones correspondientes a la inflación.

“No nos han aumentado el presupuesto desde que iniciamos. Lo único que han incrementado es el 4 por ciento de inflación”, señaló.

La directora general consideró que requieren por lo menos 5 millones de pesos adicionales para poder atender con mayor margen las necesidades del organismo y cumplir con las responsabilidades que establece la ley.

Entre esas necesidades se encuentran las medidas de protección que se implementan cuando periodistas o personas defensoras de derechos humanos se encuentran en riesgo, las cuales pueden implicar desde reforzar accesos a domicilios hasta colocar cámaras de videovigilancia o realizar adecuaciones físicas.

Sin embargo, Bernal Arellano aclaró que el incremento no sería destinado únicamente a este tipo de acciones, pues el Instituto también enfrenta necesidades en su propia estructura administrativa.

Como ejemplo, señaló que actualmente el Órgano Interno de Control no cuenta con personal suficiente, pese a que por ley debe tener tres personas para validar procedimientos administrativos.

“Por ley tiene que tener tres personas que son las que validan un procedimiento administrativo y no lo tenemos por no tener presupuesto”, explicó.

El Instituto fue creado mediante la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, publicada el 27 de mayo de 2022, como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Desde entonces, el organismo tiene entre sus responsabilidades prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos ante agresiones y amenazas.

Bernal Arellano sostuvo que los 5 millones de pesos adicionales representan un mínimo para que el Instituto pueda operar con mayor tranquilidad durante 2027 y atender tanto sus obligaciones administrativas como las situaciones de riesgo que enfrentan las personas a las que protege.