Pide Intercamaral de Culiacán aumentar presupuesto en seguridad pública a 2 mil millones de pesos para 2026

El Consejo Intercamaral de Culiacán planteó un incremento del presupuesto público para la seguridad hasta los 2 mil millones de pesos para el ejercicio 2026.

El presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Culiacán, José Luis Jacobo, indicó que este aumento al recurso en seguridad se pide que esté destinado tanto al reclutamiento de nuevos agentes, así como en la mejora de sus condiciones de trabajo.

Sobre ello, expuso que a nivel nacional hay un policía por cada mil habitantes, mientras que en Sinaloa por cada mil habitantes el promedio es de 0.15 policías.

“Entonces sí vemos la gran necesidad de aumentar el número de policías, y para eso tenemos que dar, o el Gobierno a nivel estatal tiene que poner las condiciones y las garantías, tanto en capacitación, equipamiento”, explicó Jacobo.

“La propuesta de parte de Intercamaral, con el proyecto que presentamos, es aumentar el presupuesto a 2 mil millones, estamos trabajando en eso, pero eso ya la corresponde a la aprobación”, dijo.

La petición de la Intercamaral está acompañada por un documento entregado a diputados federales de Sinaloa, con quienes sostuvieron una reunión el pasado 17 de octubre, para externarles la demanda.

En su misiva requirieron a las y los legisladores mayor presupuesto para reforzar las capacidades de las corporaciones municipales y la estatal.

Todo esto, para atender la crisis de seguridad que se ha agravado en la región desde septiembre del 2024, con motivo de una pugna interna del Cártel de Sinaloa.