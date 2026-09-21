$!Pide ISJU apoyo de la ONU para prevenir que jóvenes de Sinaloa vean el delito como opción de vida

Ante la necesidad de prevenir que la violencia y la cultura relacionada con el crimen organizado sean vistas por las nuevas generaciones como una alternativa de vida, el Instituto Sinaloense de la Juventud solicitó al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) establecer alianzas para llevar a Sinaloa programas y proyectos dirigidos a la prevención del delito entre jóvenes.
El planteamiento fue realizado por el director del ISJU, Saúl Gerardo Meza López, durante un encuentro con representantes del Sistema de Naciones Unidas en México, en el marco de una agenda de visitas a organismos internacionales.
Meza López pidió que los programas desarrollados por organismos internacionales puedan trasladarse a Sinaloa como parte de las estrategias para atender a las juventudes y contribuir a la pacificación del Estado.
“La solicitud como representante del Instituto Sinaloense de la Juventud y como representante de las juventudes sinaloenses, es que nos ayuden con los programas y proyectos que llegan aquí, que podamos llevarlas a nuestro estado esas iniciativas que tengan ustedes, con el objetivo de pacificar Sinaloa”, expresó.
Señaló que desde el ISJU se han impulsado acciones de prevención del delito y la generación de alternativas para las y los jóvenes, pero planteó la necesidad de ampliar estos esfuerzos mediante la colaboración con organismos internacionales.
Uno de los puntos abordados durante su intervención fue la normalización de la narcocultura entre las nuevas generaciones y la necesidad de promover opciones distintas para los jóvenes.
El director del Instituto Sinaloense de la Juventud sostuvo que se requiere continuar impulsando caminos vinculados con ámbitos positivos y fortalecer las acciones de prevención.
“Necesitamos redoblar estos esfuerzos”, recalcó.
El planteamiento ocurre en un contexto de violencia que ha afectado a Sinaloa desde septiembre de 2024, particularmente por la disputa entre grupos del crimen organizado, con impactos en la vida cotidiana y en distintos sectores de la población.
Frente a este escenario, el ISJU planteó ante el UNFPA la posibilidad de incorporar iniciativas internacionales a las estrategias dirigidas a las juventudes sinaloenses, con énfasis en prevención y generación de oportunidades.
“La disposición de las juventudes, la disposición de los gobiernos está para adelante”, concluyó Meza López.
Al encuentro acudieron ocho jóvenes integrantes de la tercera generación de Juventudes 2030, provenientes de distintos municipios y comunidades de Sinaloa, quienes conocieron el trabajo de los organismos de Naciones Unidas en México y participaron en el acercamiento para generar posibles vínculos en favor de las juventudes.
En la reunión participaron Allegra Baiocchi, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en México; Anders Thomsen, representante del UNFPA en México; Dosia Calderón, representante adjunta del UNFPA México; representantes del Grupo Interagencial de Juventudes del Sistema de Naciones Unidas; Christian José Rodríguez Beltrán, coordinador de Juventudes 2030 en Sinaloa, y Saúl Gerardo Meza López, director del ISJU.