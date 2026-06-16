Pide licencia Graciela Dominguez para buscar candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa

La Diputada federal Graciela Domínguez Nava solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para participar en el proceso interno de Morena que definirá a quien encabezará el proyecto del partido rumbo a la elección de gobernador de Sinaloa en las elecciones de 2027.

La exsecretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció que la próxima semana se registrará en la convocatoria que emitirá Morena para definir la Coordinación Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación, figura que perfila a quien buscará la gubernatura del estado en 2027.

“Quiero informarles que hace unos momentos ingresé mi solicitud de licencia a la Diputación Federal. Han sido dos años intensos de trabajo por Sinaloa”, dio a conocer a través de un mensaje difundido desde Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio.

La morenista adelantó que una vez publicada la convocatoria de su partido formalizará su registro.

“En unos días más, cuando mi partido Morena publique la convocatoria para el proceso interno, nos estaremos registrando para buscar la coordinación estatal por la defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa”, expresó.

Domínguez Nava deja el cargo después de casi dos años como representante del Distrito 1 federal, con cabecera en Mazatlán e integrado también por Rosario, Escuinapa y Concordia.

Durante ese periodo, afirmó haber mantenido cercanía con la población y acompañado las demandas de sectores productivos como pescadores, agricultores y ganaderos.

La exsecretaria de Educación Pública y Cultura recordó que desde Estación Dimas emprendió una de sus primeras luchas electorales, cuando la izquierda enfrentaba mayores dificultades para ganar espacios de representación.

“En aquellos tiempos para la izquierda mexicana era difícil ganar un proceso electoral. Trabajamos duro y ganamos”, señaló.

Aseguró que continuará recorriendo la entidad y se declaró lista para la contienda interna de Morena.

“Desde Estación Dimas, San Ignacio, me declaro lista para este proceso interno de nuestro partido y continuaremos nuestro recorrido por Sinaloa”, manifestó.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Graciela Domínguez se desempeñó como titular de la SEPyC entre 2021 y 2024. Asimismo, fue diputada local en dos ocasiones y presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.