CULIACÁN._ El líder de la Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa, Joel Camacho González, urgió a los agricultores que se manifiestan en las casetas de cobro permitir el paso de camiones de carga.

El líder transportista se ofreció a respaldar a los agricultores para solicitar una reunión con el Gobernador Rubén Rocha Moya, con el objetivo de que se formalicen acuerdos y se liberen las casetas de cobro.

“Yo creo que hay otro tipo de acciones que se pueden tomar, sobretodo que ya hay disposición del Gobernador. Entonces yo no entiendo porqué no lo han hecho, pues. Yo no quiero qué más quieren que les diga, si quieren yo me pongo con ustedes al frente para pedirle al Gobernador que los reciba, yo no siento que haya ningún problema, el Gobernador es una persona que como nadie lo ha hecho de todos los gobernadores que he conocido yo se haya puesto de frente y de cara al problema de los productores”, mencionó.

“Yo he visto en el Gobernador mucho interés en remediar las cosas, por hacer lo que otros gobernadores no han hecho, entonces yo creo que hay que darle el voto de confianza, vamos buscando la manera de a ver cómo remediar esto, pero tienen que ser junto con el Gobernador y Gobierno Federal porque son los que finalmente deciden”.

Desde el lunes 29 de abril se han registrado movilizaciones de agricultores en las casetas de la autopista Mazatlán a Culiacán en Costa Rica, en la caseta Cuatro Caminos, y en San Miguel en Ahome.

Las manifestaciones de agricultores son debido al precio del maíz, pactado por Gobierno federal y estatal.