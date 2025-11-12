$!Pide Llausás a empresarios y gobiernos unirse para frenar la crisis de seguridad en Sinaloa

El experto en incidencia delictiva, Javier Llausás Magaña, alertó que Culiacán atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia, con un incremento en homicidios, robos de vehículos y desapariciones de jóvenes, e hizo un llamado al sector empresarial y a los legisladores a involucrarse en la solución del problema. Durante la presentación de su más reciente informe de seguridad, señaló que Culiacán se mantiene en el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos, con una tasa anualizada de 112 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.

Advirtió que el aumento en el robo de vehículos está directamente relacionado con los homicidios y desapariciones. “El robo de vehículos es el preludio de que algo va a pasar, es la anticipación de que viene un homicidio o la desaparición de una persona”, subrayó. Llausás Magaña expresó especial preocupación por la presencia de jóvenes de entre 15 y 17 años reportados como desaparecidos en Jalisco y localizados en Sinaloa, algunos de ellos asesinados o vinculados al crimen organizado. “Nos preocupa mucho que estén siendo reclutados contra su voluntad. Se ve claramente que han sido engañados. Como sociedad tenemos que hacer algo”, enfatizó. Llamó al sector empresarial a participar activamente en la reconstrucción del tejido social, abriendo espacios laborales y de voluntariado para jóvenes.

“El empresario no solo está para comprar y vender. El contexto que rodea una empresa también es social y hoy no está bien. Si el sector empresarial no se mete en esto, será muy difícil salir adelante”, sostuvo. Anunció además el inicio de un programa de recuperación económica impulsado por la sociedad, que será presentado formalmente el 10 de diciembre. Este plan, dijo, busca sumar ideas de la ciudadanía y empresarios para evitar cierres de negocios y pérdida de empleos. “Vamos a discutir cómo rescatar los empleos que se perdieron y cómo evitar que cierren empresas. Hoy inicia esa discusión, y vamos a tener 30 días para recibir propuestas”, explicó. Sobre las acciones del Gobierno estatal, Llausás Magaña reconoció decomisos importantes, más de 5 toneladas de metanfetamina, un millón de municiones y más de 300 artefactos explosivos, pero insistió en que la violencia sigue en niveles alarmantes.