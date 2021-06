Pide Mario Zamora que regresen sano y salvo al priista José Alberto Salas

CULIACÁN._ Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza “Va por Sinaloa” a la Gubernatura, pidió a quien o quienes hayan privado de la libertad a José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, que lo devuelvan sano y salvo, y además llamó a las autoridades a dar certeza de que este domingo habrá seguridad para salir a emitir el voto.

Salas Beltrán, de acuerdo a información extraoficial, fue sacado de su vivienda en la Colonia Colinas del Rey, en Culiacán, por hombres armados durante la madrugada del sábado. Zamora Gastélum sostuvo que el priista es un buen hombre, alguien de bien.

“Hago un llamado a los demás partidos políticos a que se sumen a este exhorto, oye, Salas es un buen hombre, él nada más está haciendo su trabajo, no está haciendo nada malo, y toda su solidaridad con su familia, yo pido con toda humildad que lo dejen regresar a su casa sano y salvo”, expresó.

El aspirante de PRI, PAN y PRD llamó a las autoridades federales, a que garanticen la paz en el proceso electoral de este 6 de junio; que se use a la Guardia Nacional para dar certeza de seguridad a la ciudadanía.

“El exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales, es a que hagan su tarea, y brinden la seguridad, la paz y la tranquilidad que requerimos los sinaloenses para salir a votar, y un llamado muy particular, a mí me tocó (como Senador) votar y ser parte fundamental de la formación de la Guardia Nacional, que salga la Guardia Nacional, que se vea, que haga su tarea, ahí la tenían en el sureste cuando Trump era Presidente, deteniendo migrantes, no se hizo para eso la Guardia, al contrario, ahorita que se justifique, y que hagan bien su tarea y le den a los sinaloenses la plena libertad y paz para salir a votar”, señaló.

El priista dijo que está solidarizado con la familia de Salas Beltrán, y reiteró el llamado a las autoridades de seguridad a garantizar un proceso electoral tranquilo.

“Primero, toda mi solidaridad con la familia, pedir respetuosamente a las autoridades federales, estatales, municipales, que hagan su trabajo de la mejor manera posible. Lo dije en el debate, así no, así no, el pueblo de Sinaloa merece poder ir en plena libertad, tranquilidad y paz a decidir quién quiere que los Gobierne”, indicó.

Zamora Gastélum reconoció que él pudo recorrer el estado sin ningún tipo de amenaza, y exhortó a la ciudadanía a salir a votar sin miedo este domingo, a hacer valer su derecho al voto.

“Yo hago un llamado a que la gente salga, que salga, que defienda lo que somos los sinaloenses, los sinaloenses amamos la libertad que hemos construido mucho tiempo, no caigamos en lo que estas personas quieren provocar. Si nosotros no salimos a votar, ganan ‘ellos’, gana el miedo, gana el temor, y ese no es el mejor camino para Sinaloa, al contrario, es el de fortalecer la libertad, la democracia, es el de fortalecer lo que somos los sinaloenses”.