Pide Mexicanos Primero Sinaloa revertir recortes educativos y financiar recuperación de aprendizajes en 2027

Mexicanos Primero Sinaloa propuso fortalecer los rubros prioritarios del gasto educativo y destinar recursos en el presupuesto de 2027 a la evaluación y recuperación de aprendizajes, luego de identificar reducciones presupuestales en programas de educación especial, formación docente e infraestructura escolar.

En un comunicado, la organización informó que compartió con el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Secretaría de Administración y Finanzas dos notas de investigación para contribuir a la formulación y discusión del presupuesto educativo del próximo año.

En el documento, señaló que su análisis de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa 2026 identificó disminuciones en términos reales respecto a 2025 en cuatro dimensiones prioritarias: equidad e inclusión, desarrollo profesional docente, primera infancia e infraestructura escolar.

Entre los recortes detectados se encuentra una reducción real de 36.2 por ciento en el Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial y de 3.4 por ciento en el apoyo a población migrante. En formación docente, la disminución fue de 4.6 por ciento, mientras que en educación inicial alcanzó 2.8 por ciento.

En infraestructura, el análisis identificó reducciones de 10.1 por ciento en educación media superior, 27.6 por ciento en educación superior y 32.4 por ciento en el componente de mejoramiento de infraestructura escolar.

Ante estos resultados, la organización planteó que es necesario recuperar los recursos destinados a las poblaciones con mayores barreras educativas.

En el comunicado, Mexicanos Primero Sinaloa propuso “recuperar, al menos, el valor real de los recursos destinados a las poblaciones que enfrentan mayores barreras educativas, fortalecer la formación docente y priorizar la infraestructura a partir de las carencias de las escuelas”.

La segunda propuesta consiste en incorporar una partida específica al presupuesto de 2027 para evaluar periódicamente los aprendizajes y financiar estrategias para su recuperación y fortalecimiento.

Como sustento, presentó la nota técnica “Evaluar para mejorar: Diagnóstico del aprendizaje en Sinaloa”, que recupera resultados de la Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), correspondientes a la segunda aplicación del ciclo escolar 2023-2024.

Los resultados registraron 53.1 por ciento de aciertos en matemáticas entre estudiantes participantes de sexto de primaria y 51.9 por ciento en tercero de secundaria. La organización aclaró que estas cifras no son representativas de toda la entidad, aunque muestran dificultades de aprendizaje que requieren atención.

Mexicanos Primero Sinaloa advirtió que, tras la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de Mejoredu, así como la suspensión de evaluaciones como PLANEA, Sinaloa carece de evaluaciones periódicas y representativas de alcance estatal que permitan conocer la situación actual de los aprendizajes en el sistema educativo.

La organización también relacionó esta falta de mediciones con el contexto de violencia e inseguridad y las interrupciones de clases. Como referencia, citó los registros de la plataforma Días Sin Clases (sinclases.mx), que documentó suspensiones de actividades en al menos una escuela de Sinaloa durante 105 de los 185 días oficiales del calendario escolar 2025-2026.

Ante este escenario, Mexicanos Primero consideró necesario contar con evaluaciones que permitan identificar las dificultades de los estudiantes, orientar estrategias de recuperación y conocer los resultados de las acciones educativas.

La organización reiteró su disposición a reunirse con las autoridades educativas y financieras para intercambiar información y explorar la viabilidad de sus propuestas. También subrayó que el presupuesto educativo 2027 debe responder a las necesidades del sistema y contribuir a garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa.