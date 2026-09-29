$!Pide Obispo de Culiacán recuperar la paz y fraternidad en aniversario de la ciudad

El Obispo Jesús José Herrera Quiñónez llamó a recuperar la paz, la fraternidad y la esperanza, en medio de la crisis de violencia que atraviesa Culiacán durante la misa por el 495 aniversario de la fundación de la ciudad. Ante autoridades municipales y ciudadanos, el Obispo pidió a San Miguel Arcángel, patrono de Culiacán, interceder por las víctimas de la violencia, las familias que viven con miedo e incertidumbre y quienes trabajan por la paz. “Que nos ayuden a recuperar la alegría, la fraternidad, la paz”, expresó durante la celebración religiosa.

Herrera Quiñónez señaló que el mensaje de San Miguel, cuyo nombre significa “¿Quién como Dios?”, plantea un cuestionamiento frente a situaciones en las que el poder, el dinero o la violencia pretenden imponerse sobre la convivencia. “¿Quién como Dios cuando la violencia pretende ponerse sobre la convivencia?”, planteó. El Obispo sostuvo que la victoria cristiana no se construye mediante la violencia, sino a través de la verdad, el testimonio, la esperanza y el amor. Durante la misa también pidió por quienes han sufrido las consecuencias de la violencia y por las familias que enfrentan sus efectos, además de solicitar protección para quienes salen diariamente a trabajar y para los adultos mayores, niñas, niños y jóvenes.

En su mensaje a los trabajadores del Ayuntamiento, encabezado por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal, Herrera Quiñónez llamó a asumir el servicio público como una responsabilidad con la ciudad y no solamente como un empleo. Pidió a los servidores públicos actuar con honestidad, respeto y sensibilidad hacia quienes requieren ayuda, y cuestionarse desde sus responsabilidades qué pueden hacer para que Culiacán sea una ciudad donde se respete la vida, la dignidad, las personas y la esperanza.

“Servir bien. Esa es la tarea”, señaló. Al concluir la misa, Ramos Villarreal coincidió en que uno de sus deseos por el 495 aniversario de Culiacán es que no se pierda la fe ni la esperanza y que sociedad y gobierno continúen trabajando de manera conjunta para recuperar la ciudad que los ciudadanos quieren.