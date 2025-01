Pide Óscar Loza priorizar trayectoria en renovación de presidencia de la CEDH Sinaloa

El aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, pidió que se priorice la trayectoria de los postulantes a la hora de elegir al nuevo titular del organismo.

El activista señaló que los perfiles que se registren en el proceso de selección deben respaldarse en la vocación y trabajo hecho para defender los derechos humanos.

En ese sentido, reconoció que tiene más de 50 años como activista para atender diferentes casos en los que se vulneren los derechos de sectores vulnerables.

“Me han dicho mis amigos ‘no peques de modesto, exhibe lo que has sido’. Bueno, yo digo que se fijen en la trayectoria, yo comencé en estas cosas antes de que nacieran muchos de ustedes, tengo 52 años en el tema de los derechos humanos, soy el decano, el viejito en este movimiento y como pueden ver, la edad y los años de activismo no me han llevado ni a bajar, el ritmo sí porque las fuerzas no son las mismas, pero en iniciativa y eso no he parado”.

“Aquí hay que ver entrega, hay que ver vocación, hay que ver si de veras se le entró a estar junto con las madres asoleándose en las calles, buscando desaparecidos, atendiendo el problema de los jornaleros agrícolas”, apuntó Loza Ochoa.

Hasta el momento el activista es el único aspirante registrado ante el Congreso del Estado para contender por la presidencia de la CEDH, cuyo

proceso de renovación se extenderá hasta inicios de febrero.