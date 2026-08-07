$!Pide PAN retirar propaganda política de espacios del Ayuntamiento de Culiacán

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional solicitó al Ayuntamiento de Culiacán retirar la propaganda política electoral que se encuentra colocada en bienes municipales.
Este viernes, representantes del partido acudieron al Palacio Municipal para presentar una solicitud dirigida a la alcaldesa de Culiacán, en la que piden intervenir y ordenar el retiro de dicha publicidad.
La dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés acusó que el municipio se encuentra “tapizado” de propaganda política y señaló que esta se encuentra en espacios pertenecientes al Ayuntamiento.
“Culiacán está tapizado de propaganda política. Por eso el día de hoy vinimos a presentar una solicitud a la alcaldesa de Culiacán para pedirle que haga retiro de toda la propaganda política electoral que están en los bienes del Ayuntamiento”, expresó.
El partido pidió a la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal actuar y retirar la propaganda que considera irregular de postes, luminarias, puentes peatonales, puentes vehiculares, semáforos, estructuras metálicas, infraestructura vial, camellones, bardas pertenecientes al patrimonio municipal, mobiliario urbano y demás bienes destinados al uso común.
“Presidenta municipal no se haga de la vista gorda, haga su trabajo y ordene el retiro de toda esa propaganda ilegal que tienen actualmente”, señaló.
La dirigente panista indicó que no localizaron a Ramos Villarreal en su despacho al momento de acudir, aunque la solicitud fue recibida por personal del Ayuntamiento.
Barajas Cortés fue acompañada por la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio, y la regidora Guillermina López.