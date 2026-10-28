Pide PAN Sinaloa no abandonar investigación de contratos del INE pese a renuncia de Taddei

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no debe significar el cierre de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo, sostuvo la dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, señaló que el partido busca que se investiguen los contratos y se determinen posibles responsabilidades, más allá de la salida de quien encabezaba la autoridad electoral.

“Creo que ahí hay delitos a todas luces que se tienen que investigar y que se tienen que sancionar”, expresó.

Barajas Cortés recordó que la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero Herrera, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por seis posibles delitos federales relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

Entre las conductas que el partido pide investigar están el uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Barajas Cortés afirmó que los contratos bajo cuestionamiento superan los mil 600 millones de pesos.

Sin embargo, se trata de señalamientos que deberán ser investigados por las autoridades y cuya responsabilidad no ha sido determinada.

“No nada más estamos alzando la voz, se están haciendo las denuncias formales”, dijo.

También señaló que las indagatorias deben considerar la información que puedan aportar instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y el Órgano Interno de Control del INE, con el propósito de esclarecer posibles relaciones entre funcionarios, empresarios y proveedores.

El Diputado local Jorge González Flores sostuvo que la renuncia no es suficiente para dar por concluido el caso y pidió que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

“Quieren pruebas, ahí están los videos, quieren pruebas, ahí están los contratos”, manifestó.

Además de las indagatorias, el PAN Sinaloa pidió que la elección de la próxima presidencia del INE se realice mediante un procedimiento transparente e independiente, sin cuotas partidistas.

Barajas Cortés advirtió que el partido estará atento a la selección de quien encabezará el organismo y a la actuación de Blanca Cruz García, quien asumió de manera provisional la presidencia del Consejo General.

La renuncia de Taddei Zavala fue presentada ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre, en medio de los señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

La ex consejera presidenta sostuvo que su salida no releva a nadie de la obligación de esclarecer los hechos que deban investigarse.