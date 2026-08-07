$!Pide PAN Sinaloa transparentar recursos que usan funcionarios en proceso interno de Morena

El Partido Acción Nacional en Sinaloa pidió transparentar el origen de los recursos que utilizan los funcionarios de Morena que participan en el proceso interno para elegir a la persona que ocupará la coordinación estatal del partido en Sinaloa.

Durante conferencia de prensa este viernes, la dirigente estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés cuestionó el costo de las giras que realizan los aspirantes por los 20 municipios del estado como parte del proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal.

“¿Dónde sacan ese dineral para estar haciendo campaña en todos los municipios, en los 20 municipios de Sinaloa, con qué gasolina se trasladan desde Choix hasta Escuinapa, con qué vehículos, con qué dinero le pagan los sueldos a todo ese gentío que traen detrás de ellos, con qué dinero pagan las carpas, las mesas, las sillas, el agua, la comida que le dan”, expresó.

Asimismo, reiteró que estos encuentros son actos anticipados de campaña, promoción personalizada y que existe un posible uso indebido de recursos públicos, hechos que han denunciado anteriormente ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

En ese sentido, celebró que el partido Movimiento Ciudadano haya presentado una denuncia contra de las y los 13 aspirantes de Morena aspiran a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Sinaloa por presuntos actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral de 2027.