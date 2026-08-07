$!Pide PAN Sinaloa transparentar recursos que usan funcionarios en proceso interno de Morena

El Partido Acción Nacional en Sinaloa pidió transparentar el origen de los recursos que utilizan los funcionarios de Morena que participan en el proceso interno para elegir a la persona que ocupará la coordinación estatal del partido en Sinaloa.
Durante conferencia de prensa este viernes, la dirigente estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés cuestionó el costo de las giras que realizan los aspirantes por los 20 municipios del estado como parte del proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal.
“¿Dónde sacan ese dineral para estar haciendo campaña en todos los municipios, en los 20 municipios de Sinaloa, con qué gasolina se trasladan desde Choix hasta Escuinapa, con qué vehículos, con qué dinero le pagan los sueldos a todo ese gentío que traen detrás de ellos, con qué dinero pagan las carpas, las mesas, las sillas, el agua, la comida que le dan”, expresó.
Asimismo, reiteró que estos encuentros son actos anticipados de campaña, promoción personalizada y que existe un posible uso indebido de recursos públicos, hechos que han denunciado anteriormente ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
En ese sentido, celebró que el partido Movimiento Ciudadano haya presentado una denuncia contra de las y los 13 aspirantes de Morena aspiran a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Sinaloa por presuntos actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral de 2027.
“Celebramos que más partidos en oposición estén denunciando estos actos anticipados de campaña, algo que nosotros ya venimos haciendo desde hace algunos meses presentando quejas ante la autoridad”.
“Ojalá y que se sigan sumando todos los partidos de oposición a presentar estas denuncias, estas quejas, alzar la voz para señalar lo que estos funcionarios morenistas están haciendo”, dijo Barajas Cortés.
La dirigente panista aseguró que mientras Sinaloa enfrenta una crisis de inseguridad y dificultades económicas, los funcionarios de Morena recorren el estado promoviendo sus aspiraciones.
“Yo creo que aquí es muy importante que la ciudadanía sepa, que la ciudadanía esté informada y esté consciente que mientras Sinaloa vive una de sus peores crisis de violencia, de inseguridad económica, todos los sectores económicos productivos, pues los morenistas están haciendo campaña”, manifestó.
Asimismo, criticó la visita de dirigentes nacionales de Morena para respaldar el proceso interno, pues la prioridad debería enfocarse en presentar soluciones para los problemas del estado.
“Es una lástima que venga, pues igual a reforzar la campaña, la campaña ilegal de estos funcionarios de Morena, pues nos gustaría que vinieran esos funcionarios a traer soluciones, a traer a decir, a ver, ya ahora sí vamos a implementar una estrategia de seguridad en donde nuestros jóvenes ya no van a estar en peligro, en donde nuestras calles van a estar seguras”, afirmó.
Indicó que el PAN continuará presentando denuncias mientras persistan estos recorridos.
“Seguimos todavía preparando más denuncias porque ahorita nos reforzaron la campaña anticipada con este proceso anticipado de Morena y con estas resoluciones que las autoridades les han dado prácticamente no han tomado como un permiso para reforzar esas campañas anticipadas”, concluyó.