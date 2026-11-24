Sinaloa registra 121 mujeres víctimas de feminicidio de enero a octubre de 2026, una cifra que supera los 86 casos contabilizados durante 2017, año que hasta ahora mantenía el registro más alto de la última década, señaló la Diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela.

Durante una conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PRI, la Legisladora advirtió sobre el incremento de la violencia contra las mujeres y pidió que los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que inician este miércoles, se traduzcan en acciones concretas y resultados por parte de las autoridades.

“Insisto, el llamado es para que estos 16 de activismo no los tomen como cualquier otra fecha de años atrás, porque tenemos 130.8 por ciento de mayor incidencia feminicida. Mayor incidencia en violencia familiar, mayor incidencia en violencia mental”, expresó.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2026 se iniciaron 90 carpetas de investigación por feminicidio en Sinaloa, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 39.

Gárate Valenzuela señaló que, además del aumento de estos delitos, preocupa el número de casos que llegan ante los tribunales. Indicó que, de 225 feminicidios registrados entre 2024 y octubre de 2026, solamente 44 carpetas habían sido judicializadas, equivalente al 19.5 por ciento.

La Diputada también señaló que Culiacán concentra una parte importante de los casos, con 52 víctimas de feminicidio entre enero y octubre de este año, mientras que otros municipios de Sinaloa también presentan cifras preocupantes.

La Legisladora sostuvo que la violencia contra las mujeres no se limita a los feminicidios.

Recordó que, de acuerdo con el INEGI, siete de cada diez mujeres de 15 años y más en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Ante este panorama, Gárate Valenzuela pidió a las autoridades fortalecer las acciones de prevención, mejorar las investigaciones y garantizar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia.