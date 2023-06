Tras los comentarios del Gobernador de Sinaloa referentes a la influencia de Mario López Valdez en el PRI, la dirigente estatal del partido, Paola Gárate Valenzuela, pidió al Mandatario estatal que se ocupe de los asuntos que incumben al Estado, pues lo que sucede al interior del tricolor le corresponde a sus militantes.

“Yo lo que pediría con mucho respeto a quien encabeza el Ejecutivo Estatal es que se preocupe y ocupe de los temas que nos duelen a las y los sinaloenses; de los temas del PRI nos encargamos las y los priistas”, declaró Paola Gárate, Presidenta del PRI Sinaloa.

“En temas del campo, en asesinatos, en tema del flagelo que viven las mujeres, el abandono a los jóvenes que sí estudian y que no tienen oportunidad de empleo, el turismo que está en abandono, los municipios que no tienen lo elemental para subsistir, no hay obras, y en un sinfín de asuntos que están ahí, sin respuesta, sin presupuesto, teniendo absolutamente todo para dar respuestas, pues en eso debería estar enfocado su tiempo”, señaló.