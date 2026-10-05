Pide PAS al IEES aclarar dichos sobre bajas y denuncia presunta coacción política

El Partido Sinaloense solicitó formalmente al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa una aclaración sobre declaraciones de su consejero presidente, Arturo Fajardo Mejía, respecto a la supuesta baja de 500 personas de ese partido.

Robespierre Lizárraga Otero, presidente del PAS, señaló que el partido no cuestiona que la autoridad electoral informe sobre movimientos en los padrones de afiliación, pero consideró que las declaraciones posteriores de Fajardo Mejía, en las que habría planteado que esas personas podrían estar buscando “otros horizontes” y que podrían presentarse más bajas, se apartan de información objetiva y verificable.

“Nosotros formalmente hicimos este planteamiento de aclaración a la autoridad electoral porque consideramos que si se ratifica en esta aclaración que las expresiones del consejero presidente fueron solo y nada más en ese sentido, creemos que se afecta los principios rectores de objetividad y de imparcialidad”, sostuvo.

Lizárraga Otero afirmó que, frente al dato de las 500 bajas, también debe considerarse que durante 2026 el PAS ha recibido 11 mil 278 nuevos registros validados por la autoridad electoral.

Añadió que actualmente el partido cuenta con 134 mil 278 afiliaciones validadas por la autoridad electoral, por lo que consideró necesario que cualquier información relacionada con el padrón sea presentada de manera completa.

El dirigente también afirmó que el partido ha recibido información sobre una presunta coacción hacia trabajadores de instituciones públicas para que abandonen determinados partidos y se afilien a otros, así como para que asistan a determinados eventos políticos.

Lizárraga Otero dijo que no proporcionará nombres de personas o instituciones debido a que la información le fue entregada bajo un compromiso de confidencialidad, pero advirtió que este tipo de conductas pueden generar responsabilidades si son documentadas y denunciadas ante las autoridades correspondientes.

“No hay problema porque la gente deje de pertenecer a un partido, al contrario, ese es un derecho de libertad que nosotros defendemos claramente. El problema es cuando está la coacción, la obligación de asumir una postura política diferente a la que se tiene por cuidar el empleo”, expresó.

El presidente del PAS indicó que el partido continuará documentando estos casos y no descartó acudir ante la autoridad electoral nacional si considera que durante el proceso electoral se vulneran los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad u objetividad.

Señaló que incluso la legislación contempla la posibilidad de solicitar al Instituto Nacional Electoral la atracción de determinadas acciones del proceso o, en determinados supuestos, la asunción del proceso electoral.

Lizárraga Otero dijo que, por ahora, la intención del PAS es que exista un árbitro electoral que actúe bajo los principios establecidos en la legislación.