$!Pide PRI cuentas en seguridad al Alcalde de Culiacán; morenistas lo defienden

Sánchez Martínez insistió en que existen ejemplos de otras entidades que lograron revertir indicadores negativos de inseguridad, como Yucatán, y planteó que en Culiacán han predominado las excusas en lugar de decisiones de fondo.

Asimismo, propuso abrir al escrutinio público la estrategia de seguridad local y un encuentro con el nuevo Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Bravo Martínez.

“El tema de seguridad ya no puede seguir tratándose en lo privado. Los grandes cambios se dan cuando hay deliberación pública, cuando los diálogos son amplios”, dijo.

Desde Morena, la Regidora Cinthia Valenzuela Langarica respondió que el compromiso con la paz ha estado presente desde el inicio de la actual gestión.

“Decir que se ha negado o que se ha buscado evadir el tema no lo comparto, lo que sí he visto y he logrado constatar es una corporación municipal la cual lamentablemente hemos perdido vidas, hemos perdido compañeros de trabajo y eso habla de su esfuerzo en estar trabajando todos los días en combatir a la delincuencia”, apuntó.

“Aspiramos a eso, a que la coordinación de los tres niveles de gobierno, a que desde este Municipio lo que nos corresponde podamos seguir sumando esfuerzos... la recuperación, lo reitero, de paz por Culiacán”.

Ante la réplica, Erika Sánchez reiteró que no niega que haya acciones, pero advirtió que los resultados no llegan.

“Las justificaciones abundan hay que enfrentar el problema, la sociedad está padeciendo...Todos sabemos que se han hecho acciones, pero lo que también sabemos es que estamos rebasados por el tema de seguridad y que los resultados no han llegado, que no estamos mejor, que cada vez estamos peor”, afirmó.

Finalmente, el Regidor morenista Juan Guadalupe Pimentel Valdez salió en defensa del Alcalde y aseguró que la ciudadanía sí percibe avances.

“El mensaje de la gente es de agradecimiento hacia usted, confianza en su administración y realmente estamos encauzados en los principios de nuestro movimiento, de la cuarta transformación”, expresó.