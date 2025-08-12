$!Pide PRI Sinaloa no llamar ‘Policía de Harfuch’ a agentes de la SSPC, por ser promoción política

CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa reclamó que hay una promoción política al llamar como “Policías de Harfuch” a los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El presidente de la facción, César Emiliano Gerardo Lugo, pidió que deje de identificarse a la corporación de esa manera, pues solo sirve como vía de propaganda en favor de su titular, Omar García Harfuch.

“Ya lo tomaron como que la Policía de Harfuch y desafortunadamente están haciéndole promoción a una figura. Prácticamente están tratando de hacer publicidad a un personaje con recursos públicos, lo cual están cometiendo también un delito, si lo vemos desde ese lado.