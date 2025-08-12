$!Pide PRI Sinaloa no llamar ‘Policía de Harfuch’ a agentes de la SSPC, por ser promoción política

CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa reclamó que hay una promoción política al llamar como “Policías de Harfuch” a los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El presidente de la facción, César Emiliano Gerardo Lugo, pidió que deje de identificarse a la corporación de esa manera, pues solo sirve como vía de propaganda en favor de su titular, Omar García Harfuch.
“Ya lo tomaron como que la Policía de Harfuch y desafortunadamente están haciéndole promoción a una figura. Prácticamente están tratando de hacer publicidad a un personaje con recursos públicos, lo cual están cometiendo también un delito, si lo vemos desde ese lado.
“Estamos completamente en desacuerdo en ese nombre, porque prácticamente están aprovechando para hacerle publicidad a este señor, que sabemos muy bien sus aspiraciones rumbo al 2030”, dijo Gerardo Lugo.
Señaló que debe cambiarse el nombre de la dependencia, para que tanto la ciudadanía como la prensa puedan reconocerla y referirse a ella de manera correcta y no con otros apodos.
“Que le llamen como es a la policía, como se debería anunciar o llamar en cada una de las ruedas de prensa, en las conferencias, en cada una de las entrevistas, y que por supuesto también hacer un llamado para que le pongan un nombre más simple, para que también los ciudadanos y la gente lo identifiquen más rápido”, dijo el priista.