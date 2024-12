Pide PRI Sinaloa que Presidenta de México dé soluciones en su visita a Sinaloa

Durante su visita a Sinaloa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debe dar soluciones en los temas prioritarios para el estado, requirió el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa.

La dirigente, Paola Gárate Valenzuela, pidió que la gira en la que Sheinbaum Pardo pasará por el estado, no debe ser como las que solía realizar el ex Presidente, André Manuel López Obrador.

“Que no sea una visita más, como las que acostumbraba frecuentemente el ex Presidente, sino que venga a dar soluciones al campo, a responder qué pasó con el Procampo, qué pasó con esos apoyos que están pendientes.

“De obra, de demanda, de problemas que tenemos en Sinaloa es para lo que ocupamos que venga a dar respuesta con acciones, con presupuestos”, señaló.

La Presidenta Sheinbaum anunció que tendrá una gira por el noroeste de México la próxima semana, y además de Sinaloa, recorrerá Sonora y Chihuahua.

En torno a la estancia del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, apuntó a que esto no ha traído solución a la crisis de seguridad que atraviesa la entidad desde el 9 de septiembre.

Abundó que el funcionario federal culminó dicha estancia en Sinaloa, sin lograr la pacificación que se busca para el estado.

“El tema de seguridad. Vino el súper Secretario, y Ciudad Gótica no dejó de estar en el oscurantismo, no dejaron de parar los asesinatos, las personas levantadas, los incendios a plazas, a negocios, a casas, a coches.

“Dijo que iba a estar el tiempo que fuese necesario, hasta que esto se calmara, y no sé ustedes, pero ya no está aquí, y esto no se ha calmado”, reclamó Gárate Valenzuela.