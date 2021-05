Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pidió respeto a la Casa Rosalina, y que no se prejuzgue a nadie en el tema de las páginas fake news que están atacando a la familia de Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa.

Zamora Gastélum, Senador priista con licencia, presentó una denuncia ante la vicefiscalía el 19 de abril, debido a que desde varias páginas de Facebook atacaban a su familia con notas falsas.

El 12 de mayo, el candidato expresó que de acuerdo a información de la Fiscalía, la IP de estas publicaciones provenía desde la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ante ello, el Rector de la UAS sostuvo que de momento las autoridades de la universidad no han sido notificadas al respecto, pero lamentó que las propuestas estén brillando por su ausencia en estas elecciones, y en lugar de eso, se esté metiendo continuamente a la máxima casa de estudios de la entidad.

“Es algo que nosotros no hemos sido comunicados oficialmente, y ha sido una campaña que se ha caracterizado no solo por los ataques cibernéticos, sino también por una falta de propuestas adecuadas para motivar al electorado y han estado tratando de manera insistente de meter a la universidad en un tema que como institución no nos corresponde”, expresó.

“Yo creo que si hay una investigación en ese sentido están prejuzgando la dinámica de la misma, en todo caso nosotros esperaremos que nos notifiquen si un elemento universitario está en esa investigación o no, y si no, nosotros pediremos de manera directa que se nos informe”, añadió.

El Rector sostuvo que de estar inmiscuidos universitarios en esta investigación, no se debe generalizar contra la UAS, pero reiteró que se deben esperar a que culmine el proceso indagatorio.

“Yo creo que la idea no debe de ser como ha sido en el pasado, en caso de ser así, criminalizar a Sinaloa por el actuar de uno, dos o tres sinaloenses en actividades ilícitas, en el caso de la universidad nuestra agenda es esta que ustedes ven, y que verdaderamente nos acompaña”, señaló.

“Nosotros pedimos respeto a nuestra institución, que no se hagan juicios sumarios, y quien ha sido señalado con nombres y apellido ellos tendrán que proceder, creo que es un derecho que tienen a exigir se repare el daño o que se les responda por haber sido difamados”.

Sobre los continuos señalamientos de actores políticos diciendo que hay jóvenes de la UAS participando activamente a favor de un partido político, Guerra Liera manifestó que hay estudiantes universitarios en todos los partidos, y que es muy infantil creer que ellos están obligados a operar a favor de una fuerza política.

“Hay en todos los partidos, en todas las religiones, y que es muy difícil y suena muy infantil cuando dicen que se traen a estudiantes de brigadistas, los jóvenes no hacen nada de lo que no estén convencidos, inclusive con nuestros hijos, cuando queremos orientarlos en algún aspecto, es difícil mandarlos sin hacerlos razonar”, indicó.

“En este caso yo no digo que no haya universitarios como hay empleados de Gobierno, como hay integrantes de la Iglesia Católica, que deben de tener alguna inclinación política sobre determinado candidato o partido, y que si ellos apoyan en sus tiempos libres, no podemos discriminarlos o exigirles que no tengan una opinión en política”, agregó.