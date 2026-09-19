Pide Regidora que Sheinbaum escuche a víctimas durante visita a Culiacán

Que la Presidenta Claudia Sheinbaum aproveche su visita a Culiacán para escuchar directamente a quienes han sido afectados por la crisis de violencia, y no se limite a reunirse con funcionarios, pidió la regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de este sábado, la regidora planteó que Sheinbaum encabece una reunión con familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, víctimas de la violencia, universidades, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil.

“Tan fácil que sería llenarle el aforo, si tan solo viniera la Presidenta a escuchar a las víctimas de este Estado”, expresó.

“Lo que aquí se necesita es venir a escuchar, pero a la gente; a los suyos, que es lo que ha hecho durante estos dos años, ya se ha dado cuenta que han sido incapaces de transmitirle el terror que se vive aquí en la ciudad”.

Sánchez Martínez cuestionó que la visita presidencial ocurra después del reciente refuerzo de seguridad enviado a Sinaloa y en medio de una crisis de violencia que lleva dos años sin que se hayan resuelto sus principales afectaciones.

La regidora también pidió que el Gobierno federal impulse medidas específicas para atender las consecuencias de la violencia, entre ellas un fondo emergente para micro y pequeñas empresas afectadas, una mesa permanente con colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, y un programa gratuito de atención psicosocial para niñas, niños, adolescentes y familias.

Propuso además crear un observatorio ciudadano de seguridad pública que dé seguimiento mensual a los indicadores de violencia, desplazamiento y respuesta institucional.

“A estas alturas, la Presidenta ya debe de saber que no basta con militarizar, que se necesita, que se requiere un mecanismo extraordinario de participación ciudadana, con seguimiento público”, sostuvo.

La priista también cuestionó el despliegue de elementos federales anunciado para Sinaloa previo a la visita presidencial. De acuerdo con lo informado por autoridades federales, se incorporaron mil 500 elementos del Ejército, incluidos 100 de Fuerzas Especiales, mil de la Secretaría de Marina y 836 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sánchez Martínez afirmó que la visita no debería centrarse únicamente en presentar resultados de seguridad, sino en escuchar a las familias que han enfrentado desapariciones, homicidios, desplazamiento y afectaciones económicas.

“Lo que le queremos pedir a la Presidenta es que se atreva y que tome decisiones, que se atreva y que le dé respuestas a los sinaloenses”, expresó.