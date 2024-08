CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya solicitó de manera verbal y pública al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, político sinaloense asesinado el 25 de julio.

El Gobernador hizo esta petición a López Obrador en un evento transmitido a nivel nacional, en el que se encontraba la Presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“He expresado desde el día que tuve oportunidad de hacerlo a través del video, mis condolencias a la familia del ex rector de la universidad Héctor Melesio Cuén, hoy lo reitero, no queremos prejuzgar, nosotros no, incluso les digo, lo está investigando el tema del asesinato la Fiscalía del Estado, tiene una hipótesis y dijo puede haber otras, no canceló, pues yo les quiero decir para que no haya sospechas de ninguna naturaleza, más bien le quiero pedir al presidente que por favor sea el conducto para hablar con el fiscal general de la República y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación, investigue la Fiscalía General, que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad”, expuso Rocha Moya.

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y desde la institución se ha establecido que pedirían a la Federación investigar el caso pues no existe confianza en las autoridades locales al no tener parcialidad.

Cabe destacar que las autoridades de la UAS, así como Cuén Ojeda, habían señalado que desde el Gobierno de Sinaloa se orquestaba una persecución política contra la institución pues se habían iniciado diferentes procesos penales contra algunas autoridades universitarias por presuntos malos manejos de recurso público.

“No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso, pero no queremos. Lo haría mucho mejor y estaríamos más satisfechos por la capacidad misma que tiene la Fiscalía, por el entorno que se dio este tema que lo investiguen ellos, que lo atraigan, ojalá. Eso tiene que acordarlo la Fiscalía, hace un estudio, pero como gobernador quiero solicitar que el presidente nos ayude con el fiscal general para que se atraiga por la Federación este tema”, expresó.

Este 10 de agosto se hizo pública una declaración por escrito en la que Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, señala que fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio. Zambada García aseguró que fue invitado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para reunirse con el Gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda para tratar la situación política de la UAS.

La tarde de esa jornada perdió la vida Cuén Ojeda, situación que es investigada por la Fiscalía General del Estado como un intento de robo.