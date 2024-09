El Gobernador Rubén Rocha Moya pidió a los comerciantes, especialmente a los del centro de Culiacán, reabrir sus negocios que han permanecido cerrados ante la inseguridad presente en el estado desde el lunes 9 de septiembre.

Expuso que ante el restablecimiento del transporte público urbano en la ciudad serán necesarios los comercios funcionando, y que de la seguridad del centro de Culiacán se encargará el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Hoy (jueves 12 de septiembre) los permisionarios han presentado, prácticamente 100 por ciento de su servicio y están circulando por las calles dándole servicio a la población. Ello, además nos permite decirles a los comerciantes de la ciudad de Culiacán, particularmente de estos comerciantes del centro que por algún temor, por supuesto, ese temor justificado todo mundo lo puede tener”, dijo el Gobernador.

“Sin embargo, yo quiero decirles que abran sus negocios, que den vida al trabajo regular, al intercambio comercial con esta población que viaja a través de los camiones y que nosotros les estamos garantizando, le he pedido al presidente municipal de Culiacán, al arquitecto Juan de Dios Gámez, que se encargue de otorgar la debida seguridad”.

Desde el pasado lunes 9 de septiembre se han presentado en el centro de Sinaloa hechos violentos como asesinatos, desapariciones de personas, robo de vehículos, enfrentamientos entre civiles armados y también contra militares, bloqueo de vías públicas con camiones incendiados y colocación de ponchallantas en las vías de la ciudad de Culiacán.

Estos hechos, de acuerdo a una declaración de Rocha Moya del 10 de septiembre, pueden corresponder a una pugna entre dos facciones del crimen organizado.

Ante esto se ha desplegado un operativo principalmente en el centro de Sinaloa en el que participan elementos de seguridad municipales, estatales y federales.

“El operativo que les he comentado a ustedes, integrado por los tres órdenes de gobierno: el gobierno federal, estatal, municipal, ha estado activo disuadiendo algunas acciones violentas, pero sobre todo reduciendo al mínimo los riesgos que corre la población con estas manifestaciones de los grupos delincuenciales, sin embargo, necesitamos seguir cuidándonos”, mencionó.

Por esta situación se determinó la suspensión de clases en lo que resta de la semana, así como la cancelación del festejo del grito de independencia programado para la noche del domingo 15 de septiembre.

“Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes de los adultos, en general la población”, comentó el Gobernador.

“Por supuesto, apoyándose de nuestro operativo, el operativo general que tenemos para esta contingencia que nos lleva a reforzar cada vez más las acciones de gobierno para evitar, insisto, que se de mayor riesgo en la población con estas confrontaciones de los grupos delincuenciales. Esta es, particularmente, la situación que vivimos ahora”.

Esta mañana del jueves, antes de las 9:00 horas, se tuvo el reporte de un hombre asesinado en El Barrio en Culiacán.

“Quiero insistir que al margen de que hayamos amanecido solamente con algunos anuncios, podríamos decirlo así de la propia delincuencia con tiros al aire, no tenemos eventos focalizados en ninguna de las partes. Estamos atentos, alerta con nuestro operativo y seguimos diciéndoles cuenten con que no descansamos, no abandonamos para nada la tarea fundamental que es otorgarles seguridad”, aseguró el Gobernador.

“Cuídense, nosotros los estamos cuidando”.